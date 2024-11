Filme sobre Pessoal do Ceará abre festival gratuito com programação em Fortaleza e mais cidades

A partir do próximo domingo (1º), o Ceará recebe, em três cidades, a realização do 4º FESTin - Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa. O evento gratuito se dedica a destacar a produção audiovisual de países lusófonos.

Neste ano, o Ceará é o único estado do Brasil a sediar o evento. A programação ocupa espaços em Fortaleza, Quixadá e Redenção até o dia 8 de dezembro.

A abertura do FESTin será na capital cearense, no Cineteatro São Luiz, e será marcada pela exibição do longa inédito "Pessoal do Ceará — Lado A Lado B", do cineasta Nirton Venâncio. A obra destaca a história do movimento musical cearense.

Após a sessão, a Orquestra Eleazar de Carvalho (Orcec) realiza apresentação com repertório de músicas conhecidas do Pessoal do Ceará, incluindo sucessos de nomes como Belchior, Fagner, Ednardo, Amelinha, Rodger Rogério e Téti.

Legenda: Produção de São Tomé e Príncipe, longa 'A Luta de Nzinga' será exibido no dia 4 na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab),em Redenção Foto: Divulgação

Em Quixadá, a programação se dá a partir da terça-feira (3), no cinema do Supermercado Pinheiro e no Distrito de Juatama, com exibições dos filmes "Placa Mãe", de Igor Bastor, e "O Auto da Camisinha", de Clébio Viriato Ribeiro.

Na quarta-feira (4), é a vez da cidade de Redenção receber o FESTin. Na ocasião, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) será palco da exibição do filme “A Luta de Nzinga”, de São Tomé e Príncipe, dirigido por Eduardo Cunha Sousa. As exibições no local seguem nos dias 5 e 6.

A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa é formada por nove nações, sendo elas Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste

As programações retornam a Fortaleza a partir do dia 5, quando Adriana Niemeyer e Lea Texeira, diretoras do festival em Lisboa, participam de roda de conversa que debate a distribuição cinematográfica em países lusófonos.

Até o dia 8, encerramento do evento, o Cinema do Dragão ainda acolhe sessões gratuitas de longas e curtas produzidos em português.

Programação do 4º FESTin Ceará

DOMINGO, 1º DE DEZEMBRO

Cineteatro São Luiz (Fortaleza)

17 horas - Orquestra Eleazar de Carvalho

18 horas - Exibição do filme "Pessoal do Ceará - Lado A Lado B", de Nirton Venâncio

TERÇA-FEIRA, 3 DE DEZEMBRO

Cinema Super Mercado Pinheiro (Quixadá)

9 horas - Exibição do filme "Placa Mãe", de Igor Bastor

Distrito de Juatama (Quixadá)

20 horas - Exibição comemorativa dos 15 anos do filme "O Auto da Camisinha", de Clébio Viriato Ribeiro

QUINTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO

Porto Iracema das Artes (Fortaleza)

9 horas - Roda de Conversa FESTin e Ceará Audiovisual Independente

Unilab (Redenção)

12h30 - Exibição do filme "A Luta de Nzinga", de Eduardo Cunha Souza

Cinema do Dragão (Fortaleza)

19 horas - Exibição do filme "Fogaréu", de Flávia Neves

SEXTA-FEIRA, 6 DE DEZEMBRO

Unilab (Redenção)

12h30 - Exibição dos curtas "As Caçadoras", de Coreon Dú e Nelo Tumbula; "Big Bang", de Carlos Segundo; "O Afinador de Silêncios", de Mário Patrocínio; "Barrigas", de Angelo Ghidoni; e "Joia", de Jonathan Samukange

Cinema do Dragão (Fortaleza)

19 horas - Exibição do filme "Lindo", de Margarida Gramaxo

SÁBADO, 7 DE DEZEMBRO

Cinema do Dragão (Fortaleza)

19 horas - Exibição do filme "Angela", de Hugo Prata

DOMINGO, 8 DE DEZEMBRO

Cinema do Dragão (Fortaleza)

9 horas - Exibição do filme "Porto Príncipe", de Maria Emília de Azevedo

