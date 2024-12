Alceu Valença participa de espetáculo de Natal gratuito na Caixa Cultural Fortaleza

Se canções de Natal por si só são especiais, que dirá quando o intérprete é Alceu Valença. Neste sábado (14), a Caixa Cultural Fortaleza apresenta o Coral Caixa de Natal, com participação especial do músico pernambucano. O evento é gratuito e acontece nos jardins do equipamento pela primeira vez.

Alceu não estará sozinho. Com ele, dezenas de crianças e jovens do projeto homônimo protagonizarão o espetáculo, cujo objetivo é encher os olhos do público. Além da música, luzes posicionadas estrategicamente nas janelas do histórico prédio tratarão de abrilhantar a apresentação e fortalecer a temporada natalina na capital cearense.

Legenda: Repertório passeia por clássicos de Natal e canções nordestinas Foto: Wesley D'Almeida

O repertório – que reuniu mais de 100 mil espectadores no Marco Zero do Recife, marcando a abertura das festividades em Pernambuco – passeia por clássicos de Natal e canções nordestinas. Os ingressos podem ser retirados via plataforma Sympla, a partir do meio-dia desta quarta-feira (11). A quantidade de pessoas será limitada à capacidade do espaço.

Como será no dia

Nas redes sociais, a Caixa Cultural fez um post específico sobre o evento com algumas orientações. No dia, as atividades do equipamento encerrarão às 14h para que a equipe se dedique a montar a estrutura para o Coral. Os portões serão reabertos às 17h30.

Para melhor apreciação do momento, a dica é levar banquinho ou cadeira dobrável e ir com roupas leves. Também será permitida a entrada de alimentos e bebidas não-alcóolicas. Adornos natalinos serão bem-vindos, uma vez estar disponível no local um painel temático para que fotos sejam tiradas em grupo ou em família.

Haverá acessibilidade em Libras e audiodescrição de forma a democratizar o acesso a todos os tipos de público. Música, cultura e inclusão juntas para marcar uma das melhores épocas do ano com merecida nordestinidade.



Serviço

Espetáculo do Coral Caixa de Natal, com participação especial de Alceu Valença

Neste sábado (14), às 19h, na Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema)​​. Entrada gratuita, limitada à capacidade do espaço. Retirada de ingressos pela plataforma Sympla, a partir das 12h desta quarta-feira (11). Mais informações nas redes sociais da Caixa Cultural