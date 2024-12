Feira da Música realiza 20ª edição no Cariri com shows, debates sobre mercado e políticas públicas

18 apresentações artísticas, feira criativa, quatro oficinas formativas e construção de políticas setoriais em coletivo compõem a programação da 20ª Feira da Música, evento que há mais de 20 anos movimenta o setor no Ceará. Neste ano, ela retorna ao formato presencial após quatro anos e será realizada na região do Cariri.

A atual edição do evento tem como destaque, também, outra retomada: a da Rede Música Brasil, iniciativa da Fundação Nacional das Artes (Funarte) que reúne entidades, associações e movimentos do setor para construção de políticas nacionais.

Criada em 2002, a Feira deixou de ser realizada, explica o idealizador e coordenador Ivan Ferraro, nos anos de 2017, por contexto político, e 2020, pela pandemia. Após três edições on-line nos anos subsequentes, o encontro volta a ser olho no olho e a escolha foi por realizá-la no Centro Cultural do Cariri, no Crato.

“Nós já realizamos a Feira em outros municípios: em Sobral, aqui mesmo no Cariri tivemos edições. A edição especial neste ano foi uma junção da nossa parceria com o Instituto Mirante e o Centro Cultural do Cariri e, também, a descentralização de um evento grande como a Feira, 100% acontecendo no interior do Estado”, ressalta o coordenador.

Atrações do Cariri, do Ceará e do Nordeste

O destaque para a interiorização se dá na Feira também na parte das atrações musicais. “A primeira coisa foi buscar os artistas do Cariri”, explica Ivan sobre a curadoria, que foi feita tanto pelo evento quanto a partir de trocas “com parceiros a nível local e regional”.

“Tivemos cooperação com agentes do Cariri para montar essa programação apresentando novidades e grupos com boa performance na região”, aponta. Compõem a programação musical nomes como Yaô (Crato), Zé de Guerrilla (Crato), Tiro Certeiro (Juazeiro do Norte) e Milla Sampaio (Barbalha).

Além deste foco, a Feira também destaca a produção do Ceará como um todo e, ainda, a força da arte nordestina, com atrações de outros três estados da região. Entre as atrações, estão ainda Mateus Fazeno Rock (Fortaleza), Má Dame (Fortaleza), Alice David (Itapipoca), Gracinha (Natal/RN), Ortinho (Caruaru/PE) e Luana Flores (João Pessoa/PB), entre outros.

Oficinas e debates atuais

Além dos shows, a Feira da Música desponta historicamente como espaço de discussão e formação ligadas a temas diversos e relevantes para profissionais da área.

Neste ano, o evento promove quatro oficinas voltadas, em especial, a questões de mercado e tecnologia. “Nos últimos cinco anos, a música, as tecnologias, os modelos de negócio, tudo isso teve várias transformações, não só por questões tecnológicas, mas por dinâmicas de mercado”, aponta Ivan.

Marcia Xavier, da União Brasileira de Compositores, ministra as formações “Introdução à Gestão de Direito Autoral” e "Gestão de Direito Autoral".

“Tem muitas dúvidas da classe sobre isso e a Márcia é uma profissional que entende muito das questões de direitos autorais e da relação que músicos, compositores e intérpretes precisam ter com associações e ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) para poder realmente receber e ter retorno do trabalho”, destaca o coordenador.

Já Zé Pretim, parceiro da plataforma Sua Música e co-fundador da For All Studios, comanda as oficinas “Amplifique o Som: Como se potencializar na era da Crise da Economia da Atenção” e "Como Usar o Sua Música para Potencializar sua Carreira".

“Ele vem falando da relação direta com a comunicação, inserção do artista nas plataformas, as dificuldades de audiência e compartilhamento das músicas. São temas fundamentais”, destaca.

É necessário se inscrever para participar dos momentos formativos a partir de formulário on-line. As inscrições são restritas a pessoas maiores de 16 anos e podem ser feitas neste link.

Construções em rede

Ivan explica que, para além dos momentos formativos das oficinas, os debates e reflexões sobre o campo estarão tomando o protagonismo também na retomada da Rede Música Brasil.

“O encontro da Rede Música Brasil, com os grupos de trabalho, vai trazer uma diversidade de temas, de discussões, que vai ser muito interessante”, acredita o coordenador. Na programação, estão previstos quatro momentos nos quais o GTs irão reunir diferentes atores do setor.

Legenda: Rede Música Brasil, iniciativa ligada à Funarte, será retomada em 2024 durante a Feira da Música Foto: Funarte / Divulgação

Conforme Maria Marighella, presidente da Funarte, "temas urgentes como inteligência artificial, direitos autorais, regulação das big techs" estarão em questão no momento. A intenção é construir propostas de políticas setoriais de alcance nacional, a serem aplicadas pela Funarte.

O resultado dos grupos será apresentado no sábado (14), mesma data em que uma plenária será realizada para validar as construções coletivas.

A rede foi formada nos idos de 2009, explica Ivan, a partir de articulação de agentes da música brasileira em diálogo com instituições federais. “Tivemos vários encontros e um trabalho muito importante com a Funarte e o MinC no intuito de pensar no fomento, na circulação”, elenca.

“Saíram (da Rede Música Brasil) proposições de editais de festivais, para casas de espetáculos, o esforço para a exportação e internacionalização da música brasileira, a proliferação das feiras e conferências de música do Brasil” Ivan Ferraro idealizador e coordenador da Feira da Música

A junção das retomadas da Feira da Música e da Rede Música Brasil, relaciona Ivan, tem a ver com a própria retomada da Fundação Nacional das Artes e do Ministério da Cultura, que voltaram à ação a partir de 2023.

“Foi um casamento perfeito, a Feira sempre foi palco de vários encontros da Rede Música Brasil, então fazer o encontro dentro da Feira da Música é quase uma tradição, ela sempre foi lugar de encontro de todos esses agentes”, celebra Ivan.

Programação completa

Quarta, 11

9 às 14 horas - Acolhida e Credenciamento

14 horas - Solenidade de Abertura Oficial | Retomada da Rede Música Brasil

16 horas - Debate inicial sobre a rearticulação e a organização da Rede Música Brasil

17 horas - Feira Criativa - Gastronomia, moda, artesanato e vinis

19 horas - Abertura Palco Feira | Showcase, com apresentações de Grupo Mateu (Barbalha/CE); Yaô (Crato/CE); Gracinha (Natal/RN); Zé de Guerrilla (Crato/CE); e Mateus Fazeno Rock (Fortaleza/CE)

Quinta, 12

9 às 12 horas - Debate dos Grupos de Trabalho da Rede Música Brasil

9h às 12 horas - Oficina: Introdução à Gestão de Direito Autoral, com Marcia Xavier (UBC Brasil - Recife)

15 às 19 horas - Debate dos Grupos de Trabalho da Rede Música Brasil

16 às 17 horas - Oficina Amplifique o Som: Como se potencializar na era da Crise da Economia da Atenção, com Zé Pretim (Sua Música - Fortaleza)

17 horas - Feira Criativa - Gastronomia, moda, artesanato e vinis

19 horas - Abertura Palco Feira | Showcase, com apresentações de Confluência Rap (CE); Má Dame (Fortaleza/CE); Ortinho (Caruaru/PE); Nazirê (Cariri); e Jaraguá Dub (Crato/CE)

Sexta, 13

9 às 12 horas - Debate dos Grupos de Trabalho da Rede Música Brasil

9h às 12 horas - Oficina: Introdução à Gestão de Direito Autoral, com Marcia Xavier (UBC Brasil - Recife)

15 às 19 horas - Debate dos Grupos de Trabalho da Rede Música Brasil

16 às 17 horas - Oficina Amplifique o Som: Como se potencializar na era da Crise da Economia da Atenção, com Zé Pretim (Sua Música - Fortaleza)

17 horas - Feira Criativa - Gastronomia, moda, artesanato e vinis

19 horas - Abertura Palco Feira | Showcase, com apresentações de Daniel Groove (Fortaleza/CE); Milla Sampaio (Barbalha/CE); Vieira (João Pessoa/PB); e Luana Flores (João Pessoa/PB)

Sábado, 14

9 às 12 horas - Apresentação dos Grupos de Trabalho da Rede Música Brasil

14 às 17 horas - Plenária de validação dos documentos construídos nos grupos de trabalho

17 horas - Feira Criativa - Gastronomia, moda, artesanato e vinis

17h30 - Solenidade de entrega do documento à Funarte e falas de encerramento

19 horas - Abertura Palco Feira | Showcase, com apresentações de Tiro Certeiro (Juazeiro do Norte/CE); Sol na Macambira (Crato/CE); Alice David (Itapipoca/CE); e Caburé (João Pessoa/PB)

20ª Feira da Música