Fotofestival Solar vai além da fotografia com shows, oficinas e experiências em Fortaleza e no Crato

Registros da ditadura nos 60 anos do golpe militar. Imagens, poemas e canções sobre liberdade e revolução. Oitenta fotos para 80 livros partindo do bicentenário da Independência brasileira. São apenas fragmentos do Fotofestival Solar, iniciativa que chega à terceira edição neste mês de dezembro, dos dias 11 a 15, em Fortaleza e no Crato.

A ideia da ação segue forte: ir além da fotografia, mas partindo dela para diferentes reflexões. A vasta programação dá conta de revelar isso. Gratuitamente, exposições, oficinas, shows musicais e toda uma fartura de possibilidades com a imagem devem aproximar o público daquilo que a equipe à frente do projeto considera essencial: leituras possíveis sobre o Brasil.

“Não é um festival de fotografia, simplesmente. É um festival de fotografia em diálogo com outras linguagens. Hoje a fotografia está contaminada, diluída, misturada com outras linguagens, então é muito importante a discussão sobre cinema, literatura, música… O Fotofestival Solar faz isso”, introduz Tiago Santana, fotógrafo idealizador da iniciativa.

Legenda: Um dos registros da exposição "NAGUAL - fotografias de Graciela Iturbide" Foto: Graciela Iturbide

Segundo ele, o evento também demarca uma posição política ao sair em defesa dos equipamentos públicos e do potencial deles de entregar rica programação à sociedade, além de também fomentar olhares sobre um país diverso e complexo, com questões em sintonia com o que estamos vivendo hoje.

Artistas e trabalhos escolhidos para esta edição espelham esse componente. Entre os destaques da programação, está, por exemplo, a mostra “Delírio Tropical”, com curadoria do paraense Orlando Maneschy. O projeto apresenta mais de 130 artistas de todas as regiões do país que usam a imagem como elemento decisivo na construção dos próprios discursos.

Legenda: Fotografia presente na exposição “Delírio Tropical”, com curadoria do paraense Orlando Maneschy Foto: Denilson Baniwa

Tem também “Que país é esse? - A câmera de Jorge Bodanzky durante a ditadura brasileira”, uma parceria do festival com o Instituto Moreira Salles, que ocupará a Pinacoteca do Ceará. Sob curadoria de Thyago Nogueira, conta o Brasil por meio de fotografias e filmes realizados por Bodanzky durante a ditadura no contexto dos 60 anos do golpe militar. E “Vermelho Vivo”, com curadoria de Ângela Berlinde, que convida o público a vivenciar imagens, poemas e canções como meios de refletir sobre ideias de liberdade e revolução.

Outros nomes importantes desta edição são o escritor, roteirista e curador Diógenes Moura; a mexicana Graciela Iturbide; o documentarista João Moreira Salles; o chileno Alfredo Jaar, além dos shows de Ana Frango Elétrico, Gang do Eletro e Letrux.

Ceará na rota fotográfica

Em Fortaleza, serão acionados durante o festival o Museu da Imagem e do Som (MIS), Pinacoteca do Ceará, Complexo Estação das Artes, Mercado AlimentaCE, KUYA - Centro de Design e Museu Ferroviário Estação João Felipe. No interior, quem receberá as atividades é o Centro Cultural do Cariri, localizado no Crato.

Essa descentralização – com toda a densidade que a palavra comporta – dá o tom do que pretende o Solar. “O centro de artes do país tido como homogêneo seria, a partir de uma visão centrada em São Paulo e no Rio de Janeiro, lá mesmo. Mas acho que quando o Ceará começa a investir e a se destacar no campo das políticas públicas de cultura no Brasil, sobretudo nos últimos dez anos, tem muito a ver com o movimento do festival”.

Legenda: Uma das fotografias da exposição "NAGUAL - fotografias de Graciela Iturbide' Foto: Graciela Iturbide

Não à toa, reservar para o Cariri, e não para a Capital, uma das exposições de caráter internacional desta edição – a “NAGUAL - Fotografias de Graciela Iturbide” – é prova de que o ponto é mesmo estender a influência da imagem para as mais diversas praças, conectando públicos, culturas e modos de dizer, algo na essência do Solar.

“É um festival bienal, e nasceu da necessidade de colocar o Ceará – com tradição no campo da fotografia, no cinema, das imagens e artes visuais – no contexto do cenário nacional a partir da relação entre diferentes produtores, e também pela posição geográfica do Estado na conexão com outros territórios, a exemplo de África e Europa”, sublinha Tiago Santana.

Pensar, fazer, sentir

Por sua vez, no campo dos diálogos e oficinas, a riqueza do evento também não deixa a desejar. Conversas com Ana Vitório e Vitor Casemiro, Diógenes Moura, Noemi Jaffe e José Manuel Diogo, Ubiratan Suruí e Gabriel Uchida, Rosângela Rennó e Daniela Moura, serão boa oportunidade para mergulhar em diferentes temas.

Legenda: A cantora e compositora Ana Frango Elétrico é uma das atrações musicais do festival Foto: Hick Duarte

Nas oficinas, acontecerão encontros como “Escritas de Si”, “Edição e Incisão”, “Quero dizer do mistério” e “Zine Expresso”, esta uma oficina de criação de livretos com imagens arquivadas nos celulares. Os facilitadores de cada uma são referência nas respectivas áreas e devem alargar as oportunidades de imersão.

Sem esquecer ainda de experiência envolvendo inclusive a Gastronomia, Tiago Santana é enfático: “Todo festival é uma festa, um momento de encontro e trocas para que a gente possa construir e ajudar a desenhar políticas públicas do campo das artes visuais, colaborando com um projeto em curso no Ceará há algumas décadas, mas que se intensificou nos últimos 10 anos com a vinda do incremento de novos equipamentos na rede pública de equipamentos”.



Serviço

Fotofestival Solar 2024

De 11 a 15 de dezembro em Fortaleza e no Crato. Em Fortaleza, no MIS, Pinacoteca do Ceará, Complexo Estação das Artes, Mercado AlimentaCE, KUYA - Centro de Design e Museu Ferroviário Estação João Felipe; no Crato, Centro Cultural do Cariri. Programação completa nas redes sociais e no site do festival