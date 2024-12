Dipas celebra 10 anos de primeiro álbum da carreira em show especial com convidados e roda de samba

São mais de 20 anos de trajetória dedicada à música. Ao longo desses anos, o cantor, compositor e músico Dipas teve como marco especial da carreira o ano de 2014. Foi há 10 anos que o artista cearense lançou o primeiro disco, “Filho de Manicure”. A data será celebrada nesta quarta-feira (11), às 19 horas, em evento especial no Moto Libre Bar.

Na ocasião, o estabelecimento recebe show de aniversário de uma década do álbum, com participação do cantor Caiô, e o “Batuk do Dipas”, com as presenças da dupla Marcelo Di Holanda e Mateus Farias, Felipim e Belinho.

"Novo Dipas"

“Curiosamente, quando comecei o ‘Filho de Manicure’, eu estava num momento em que acabei deixando o samba e o pagode um pouco mais de lado para poder experimentar outros ritmos, me experimentar como cantor, no teatro”, contextualiza o cantor em entrevista ao Verso.

Agora, para celebrar o aniversário do projeto, Dipas aproxima o disco do projeto mais atual de roda de samba. “Nesse momento, além de ser um marco de dez anos, aproveito para colocar esses dois projetos em comunicação, porque de fato apontam para um novo Dipas”, considera.

“Me sinto muito mais à vontade para poder experimentar esteticamente e musicalmente esses dois locais de uma forma muito tranquila e genuína. O pagode nunca saiu de mim, o samba, e nada mais justo do que comemorar o marco de um disco com uma roda de samba para brindar e celebrar esse momento” Dipas cantor e compositor

Canções autorais

“Filho de Manicure” foi lançado originalmente em agosto de 2014, tendo sido possibilitado pelo Edital de Incentivo às Artes 2011 da Secretaria da Cultura de Fortaleza e pela colaboração direta de fãs via financiamento coletivo.

A obra traz 10 canções autorais feitas por Dipas e outros parceiros, tendo marcado a trajetória profissional do artista e evidenciado a atuação dele como cantor e compositor. A sonoridade cria pontes entre referências da música brasileira e do soul.

Vale informar, ainda, que o álbum teve direção musical assinada por Cainã Cavalcante e contou com músicos cearenses como Miqueias dos Santos, Junior Finnis e Thiago Almeida. O músico Davi Moraes acompanhou o projeto que iniciou na Escola Porto Iracema das Artes, em 2014, por meio do Laboratório de Música.

Participações e parcerias

A participação de Caiô no show se dá pela importância do artista na construção de “Filho de Manicure”. O artista é autor de “A casa” e coautor de “Aluá”, ambas faixas do álbum.

“Ele é um dos principais parceiros de composição que eu tenho. Foi um cara que, no momento da gravação do Filho de Manicure, estava muito perto”, considera Dipas.

Proximidade, inclusive, é um dos critérios que guiou a escolha dos convidados. “Todos são pessoas que se relacionaram diretamente com o meu disco”, atesta.

Antes da dupla com Mateus Farias, por exemplo, Marcelo Di Holanda ajudou a popularizar faixas do disco na noite de Fortaleza. “Ele tocava em barzinho e foi um dos primeiros e principais artistas que tocavam minhas músicas”, lembra Dipas.

“Nada mais justo do que ter essa galera comigo. Filipinho, Belinho, pessoas que estiveram muito próximas dos meus processos”, reforça o artista.

Celebrações

O show do Moto Libre Bar é somente uma das ações preparadas por Dipas para a celebração do aniversário de “Filho de Manicure”. Em novembro, ele já havia feito uma apresentação comemorativa na Estação das Artes.

Já nas redes sociais, recuperou um projeto audiovisual chamado “Na Casa de Manicure”. “Foi feito em 2014, convidei vários amigos para cantarem as minhas músicas em versões pessoais lá na casa da minha mãe. Peguei esse projeto que estava no YouTube e trouxe pro Instagram”, explica.

A celebração inclui, ainda, o lançamento nesta quarta (11) de um EP inédito — com pré-save já disponível neste link — que traz registros em áudio de show do artista em 2014, na Maloca Dragão, com o repertório do disco. “É um arquivo que estava perdido, a gente achou, mixou e traz à tona agora para todo mundo”, destaca.

Show de 10 anos de “Filho de Manicure”, com Caiô + Batuk do Dipas, com Belinho, Felipim, Marcelo Di Holanda e Mateus Farias