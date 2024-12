CAPTEI: Do Pôr do Sol à Dança: A Inesquecível Tarde de Adriana e Eduardo

No último sábado de novembro de 2024, o amor brilhou tão intensamente quanto o pôr do sol deslumbrante que tingiu o céu do Condomínio Praia dos Coqueiros. Adriana e Eduardo Pinheiro tornaram-se protagonistas de uma celebração memorável ao selarem seus votos de amor eterno em uma cerimônia intimista no charmoso espaço do Acayu.

O convite para o evento, no entanto veio com um toque especial: todos os filhos do casal foram os anfitriões, estendendo suas mãos para unir famílias e amigos num gesto de carinho e apoio.

Legenda: Adriana e Eduardo Pinheiro Foto: Germano Albuquerque

Após a cerimônia, Marcos Lessa e Juliana Barreto assumiram o comando dos microfones e animaram a festa, transformando o local em uma verdadeira pista de dança.

As fotos foram registros do amigo Germano Albuquerque. Vem ver!

Legenda: Luís Alberto Targino, Eduardo Pinheiro e Germano Albuquerque Foto: Germano Albuquerque

Legenda: Bruno Gonçalves e Carla Ibiapina Foto: Germano Albuquerque

Legenda: Andrea e Bernardo Maia Foto: Germano Albuquerque

Legenda: Fábio e Stela Mota Foto: Germano Albuquerque

Legenda: Rachel Melo e Eduardo Pinheiro Foto: Germano Albuquerque

Legenda: Kelton Whitehurst e Oto Nogueira Foto: Germano Albuquerque

Legenda: Bruno Gonçalves, Eduardo Pinheiro e Roberto Cláudio Foto: Germano Albuquerque

Legenda: Carine Figueiredo, Laís Fujita, Natália Pinheiro e Thaís Fujita Foto: Germano Albuquerque

Legenda: Germano e Micheline Albuquerque, Georgeana e Guedes Neto Foto: Germano Albuquerque

Legenda: Mara Barreira, Adriana Pinheiro e Micheline Silveira Foto: Germano Albuquerque