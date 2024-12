Fernanda Torres e "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, estão entre os indicados desta edição do Globo de Ouro. A premiação, que é escolhida por jornalistas estrangeiros, divulgou na manhã desta segunda (9) a lista completa de indicações.

A atriz é uma das concorrentes do ano da categoria "Melhor Atriz em Filme de Drama". Já o longa disputa a categoria de" Melhor Filme em Língua Estrangeira. O filme concorre com outras cinco produções: "All We Imagine as Light", "Emilia Pérez", "The Girl with the Needle", "The Seed of the Sacred Fig" e "Vermiglio".

Já Fernanda está cotada junto de outras cinco atrizes: Angelina Jolie, Nicole Kidman, Pamela Anderson, Tilda Swinton e Kate Winslet.

Pelas redes sociais, Fernanda postou o print de uma matéria do The Hollywood Reporter com o nome dela entre as atrizes indicadas à premiação. Na legenda, ela agradeceu o Globo de Ouro marcando a conta oficial do evento, seguido de emojis de oração e de uma câmera de cinema.

"Ainda Estou Aqui" se passa durante a Ditadura Militar no Brasil dos anos 1970 e acompanha os impactos do regime na vida do casal Eunice (Fernanda Torres) e Rubens Paiva (Selton Mello).

Tanto a atriz quanto a produção estão entre as citadas para conseguir uma indicação ao Oscar. Neste domingo (8), Fernanda ficou em 2º lugar no prêmio de "Melhor Atuação" da Associação de Críticos de Cinema de Los Angeles.

Vale destacar que em 1999, a atriz Fernanda Montenegro — mãe de Fernanda Torres — e o longa "Central do Brasil" — também dirigido por Walter Salles — figuraram nas mesmas categorias do Globo de Ouro.

Globo de Ouro 2025

A 82ª edição do Globo de Ouro ocorre no dia 5 de janeiro de 2025, em Los Angeles, e será apresentado pela atriz e comediante Nikki Glaser. A premiação busca compor uma banca votante mais inclusiva, após polêmicas recentes sobre a falta de diversidade dentro da equipe do evento.