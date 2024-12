Matuê quer o Festival ‘Plantão’ na Arena Castelão e revela negociação; assista

Em entrevista exclusiva à coluna, o cearense Matuê revelou planos para o Festival “Plantão” — projeto iniciado por ele em 2023 com atrações do rap e trap nacional. Nas duas edições realizadas em Fortaleza, as festas aconteceram no Marina Park. Com objetivo de ampliar ainda mais o público, o desejo do artista é levar o evento para Arena Castelão.

Ao falar sobre a força dos fãs do Ceará e a participação pela primeira vez no Réveillon de Fortaleza, o cearense falou dos sonhos que quer realizar na carreira.

Veja entrevista:

“O próprio Castelão é algo que eu vejo para o Plantão no futuro também. A gente, provavelmente, vai conseguir uma data lá”, revelou o artista. Anualmente, o evento acontece no mês de abril.

Em 2023, a primeira edição do Festival, Matuê fez a festa em um único dia com Marcelo D2, L7nnon, Djonga, Major RD, além de outros nomes do Ceará. Já na segunda edição, o projeto passou a ser em dois dias. De um ano para o outro, o evento saiu de oito atrações para 17.

Do público ao palco do Réveillon de Fortaleza

Antes de vir ao Ceará com a turnê, Matuê se apresenta na capital cearense no réveillon público da capital cearense, no Aterro da Praia de Iracema.

Segundo Matuê, era um sonho que ele tinha, em termos de locais para se apresentar na terra natal.

“Isso pra mim é um sonho irmão. Porque eu já fui para réveillon no Aterro várias vezes, tá ligado? E já vi vários artistas lá e sempre falei: “Pô, mano, seria f**** se fosse eu na minha cidade, com a minha galera, o meu público. Isso ia ser um sonho! [...] Oito anos já na estrada fazendo shows, já fiz diversos shows em Fortaleza, mas eu tenho meus lugares assim que são marcos que eu queria ainda, né? O aterro é um deles”, contou Matuê.