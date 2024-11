Maria Bethânia recebe título de Doutora Honoris Causa pela UFC; veja detalhes da cerimônia

A passagem de Maria Bethânia por Fortaleza ultrapassará o histórico show ao lado do irmão, Caetano Veloso, na Arena Castelão neste sábado (16). A cantora e compositora receberá homenagem pela Universidade Federal do Ceará, que concederá a ela o título de Doutora Honoris Causa. A cerimônia será nesta sexta-feira (15), às 17h30, na Concha Acústica.

O evento iniciará com cortejo universitário, seguido da composição da mesa de autoridades. Depois haverá um segundo cortejo, agora com a homenageada, e a leitura de um breve currículo dela.

Veja também Verso Venda de ingressos para show de Caetano Veloso e Maria Bethânia movimenta rotina de fãs cearenses Verso Festival Elos 2024: com Alceu Valença e Liniker, veja line-up do evento em Fortaleza

Em seguida, o Reitor, Custódio Almeida, fará a entrega do Título de Doutora Honoris Causa, representado por um diploma, e colocará na laureada os paramentos doutorais (capelo e samarra), além da saudação. Por fim, haverá a fala da nova Doutora Honoris Causa da casa, seguida do discurso do Reitor.

“A proposta de concessão do título de Honoris Causa a esta pensadora e cantora da cultura brasileira chega neste tempo de celebração dos 70 anos da UFC”, introduz Sandro Gouveia, Pró-Reitor de Cultura da Universidade.

Segundo ele, Bethânia recebeu o título com alegria – “ela agradeceu e se mostrou muito disponível para a realização da cerimônia” – e diz que, além de voltar a valorizar os artistas que fazem a cultura brasileira, a distinção também é oportunidade de inserir tais nomes no mundo da Universidade.

“É uma forma de reconhecer a cultura como uma área fundamental para a Academia. Esperamos que seja uma cerimônia com uma grande participação popular, o que fortalecerá essa aproximação da Universidade com o fazer artístico. Temos a expectativa também de mostrar a diversidade e pluralidade cultural e religiosa do nosso País” Sandro Gouveia Pró-Reitor de Cultura da UFC

Série de apresentações

Todo o evento, esquematizado por Cláudia Albuquerque Lordão, chefe do cerimonial da UFC, será marcado por célebres canções da Música Popular Brasileira.

Na abertura da cerimônia, por exemplo, Pantico Rocha e Alisson Félix entoarão “Começaria Tudo Outra Vez” (Gonzaguinha), “Sonho Meu” (Dona Ivone Lara/ Délcio Carvalho) e “Iluminada" (Jorge Portugal / Roberto Mendes).

O cortejo do Reitor e autoridades, por sua vez, será ambientado por “Reconvexo” (Caetano Veloso), interpretado por Aparecida Silvino. Já a música do cortejo de Maria Bethânia será “Carcará” (João do Vale / José Cândido da Silva), cantada por Luiza Nobel.

Legenda: Lorena Nunes é uma das cantoras cearenses que se apresentará na cerimônia Foto: Light Panic

O cerimonial terá “Iansã” (Caetano Veloso / Gilberto Gil), por Lorena Nunes, seguido do Hino Nacional Brasileiro, por Aparecida Silvino.

O encerramento terá o Espetáculo de Projeções “Oyá”, com “Olhos nos Olhos” (Chico Buarque de Hollanda), por Lorena Nunes; “Foguete” (J. Velloso / Roque Ferreira) e “Explode Coração” (Gonzaguinha), por Lorena Nunes, Aparecida Silvino e Luiza Nobel.

Por que conceder o título a Bethânia?

O título a ser concedido a Maria Bethânia foi aprovado pelo Conselho Universitário (Consuni) em 22 de março deste ano. Ele é um reconhecimento à contribuição da cantora à vida cultural e política brasileira e à consistência e dinâmica pioneira dela.

“Bethânia expressa uma travessia sonora, performática e de experiências sociais que também contam a história do Brasil. É inegável sua contribuição à vida cultural e política do país, em décadas de trabalhos ininterruptos cantando as subjetividades de um Brasil complexo, diverso em etnias, biomas, paisagens, saberes e territórios”, afirma Sandro Gouveia.

Legenda: Título a ser concedido a Maria Bethânia foi aprovado pelo Conselho Universitário da UFC em março deste ano Foto: Jorge Bispo/Divulgação

Para ele, também é necessário destacar o papel da artista na valorização dos mundos femininos e do cancioneiro popular. A escolha também representa a retomada do reconhecimento, por parte da UFC, dos grandes nomes da cultura brasileira.

“A comunidade universitária está envolvida numa série de ações de qualificação do exercício democrático por meio da ampliação de políticas públicas de inclusão social; consolidação das ações afirmativas; e criação de uma política de aproximação com os mestres da Cultura, além de retomada da Comissão de Direitos Humanos”, enumera o gestor.

“Também há revisão e atualização do Estatuto e Regimento da universidade; elaboração do Plano de Cultura da casa; e celebração de parcerias interinstitucionais, reconhecendo a necessidade da elaboração de uma política de promoção da igualdade de gênero e do enfrentamento à violência contra a mulher”.

Veja a programação completa

17h30: Abertura da cerimônia

Por Pantico Rocha e Alisson Félix (instrumental): "Começaria Tudo Outra Vez" (Gonzaguinha), "Sonho Meu" ( Dona Ivone Lara/ Délcio Carvalho), "Iluminada" (Jorge Portugal / Roberto Mendes)

Cortejo do reitor e autoridades

“Reconvexo” (Caetano Veloso), por Aparecida Silvino

Cortejo da Maria Bethânia

“Carcará” (João do Vale / José Cândido da Silva), por Luiza Nobel

Cerimonial

“Iansã” (Caetano Veloso / Gilberto Gil), por Lorena Nunes

Hino Nacional Brasileiro, por Aparecida Silvino

19h: Encerramento – Espetáculo de Projeções “Oyá”

“Olhos nos Olhos” (Chico Buarque de Hollanda), por Lorena Nunes

“Foguete” (J. Velloso / Roque Ferreira)

“Explode Coração” (Gonzaguinha), por Lorena Nunes, Aparecida Silvino e Luiza Nobel

Serviço

Entrega do Título de Doutora Honoris Causa a Maria Bethânia

Nesta sexta-feira (15), às 17h30, na Concha Acústica da Universidade Federal do Ceará (Av. da Universidade, 2853 - Benfica). Abertura dos portões: 16h. Limite de público: 3.000 pessoas (haverá controle de acesso). Estacionamento disponível no Centro de Humanidades I, no Centro de Humanidades II e no MAUC. A artista não fará apresentação musical