Márcia Fellipe revela que projeto 'Retrô 2' vai percorrer o Nordeste; veja vídeo

Em entrevista exclusiva à coluna, a cantora Márcia Fellipe revelou que irá percorrer diferentes cidades do Nordeste com o projeto “Retrô 2”. Ela grava novo DVD em Recife (PE), no dia 14 de novembro.

Como convidados, a artista adiantou que irão participar em feats do novo DVD, os cantores Wesley Safadão, Solange Almeida, entre outros artistas.

Assista à entrevista:

Seguindo a estratégia da maioria dos nomes do forró, a ideia da cantora é transformar a marca em projeto de evento. Pelas cidades por onde passar, será levada a mesma identidade visual do DVD em grandes estruturas.

"Vamos começar essa label, que é o que pretendemos transformar, por Recife (PE). Depois Fortaleza (CE), Em seguida, Sergipe", revelou Márcia Fellipe.

Ao novo projeto, Márcia Fellipe contou que selecionou 50 músicas com o produtor Rod Bala, com quem ela é casada.