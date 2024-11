Aos 20 anos, Léo Foguete desponta em plataformas e atrai olhares de empresários; assista

Mayrllon Castro, nomeado artisticamente Léo Foguete, natural de Petrolina (PE), vem ganhando destaque nas redes sociais e nas plataformas de streaming de música. Na última semana, com a canção de forró "Última Noite", o jovem de 20 anos foi ouvido mais de 6 milhões de vezes na plataforma Spotify no Brasil — número que fez o pernambucano entrar no top 10 dos nomes mais ouvidos do país.

A convite da coluna, o jovem cantor passou nesta semana na redação do Sistema Verdes Mares (SVM). Ele falou sobre a mudança para Fortaleza (CE) e comentou a rápida ascensão musical.

Assista à entrevista:

Nascido em uma família humilde, Léo trabalhou desde cedo ao lado do pai na construção civil. No último mês, ele deixou a cidade natal, após atrair olhares de artistas e também de donos de produtoras musicais cearenses.

A paixão do jovem pela música nasceu aos seis anos, quando ganhou da avó o primeiro violão. “Era uma paixão antiga, minha avó foi quem me deu meu primeiro instrumento, e desde então, não parei mais de sonhar com a música”, lembrou Léo. .

Minha mãe é merendeira, e meu pai sempre trabalhou em várias áreas da construção. Ajudava meu pai como pedreiro e também trabalhei como porteiro. E quando sobrava tempo, ia tocar em barzinhos ou fazer bico de motoboy Léo Foguete Cantor

Morada em Fortaleza

A mudança de vida de Léo começou quando um amigo compositor convidou ele para gravar a voz de uma música, uma guia para apresentar a outros artistas. A gravação chegou aos ouvidos de Jujuba, um dos maiores compositores do país, e também empresário.

Impressionado, Jujuba entrou em contato com Léo e lhe fez uma proposta que mudou o rumo da vida dele. “Eu sabia que não podia perder essa oportunidade. Quando Jujuba me convidou para vir a Fortaleza, larguei tudo em Petrolina — minha mãe, minha namorada, minha vida lá — e vim para cá com muita esperança”, relatou.

Atualmente, Léo Foguete compõe em parceria com nomes como João Gomes. Em uma dessas sessões, compôs “Mais uma Noite”, uma faixa indicada ao Grammy Latino

Amizade com nomes do Ceará

Com o sucesso, Léo vem sendo abraçado por grandes artistas do Ceará, incluindo Nattan e a dupla Kaká e Pedrinho. “Estar em Fortaleza, esse reduto de grandes artistas, é um sonho. Sempre admirei essa galera, e hoje tenho a sorte de aprender e compartilhar experiências com eles”.

Além do sucesso atual, Léo está empolgado com novos lançamentos, "Inconfiável" e "Cópia Proibida". Ambas as músicas estão viralizando nas redes sociais e prometem expandir ainda mais a base de fãs do jovem

Em recente EP, intitulado "Obrigado, Deus", Léo celebra a nova fase. O álbum traz uma diversidade de estilos, com músicas que falam sobre fé, superação e o amor. E para o futuro? Léo promete grandes colaborações e novidades, deixando seus fãs na expectativa. “Agradeço a Deus e a todos que me apoiam. Esse é só o começo de uma caminhada que ainda tem muito por vir”, concluiu.