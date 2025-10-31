Diário do Nordeste
Rod Bala revela planejamento do evento 'Forró & Mulher' para novas capitais

Fãs de 20 estados de cantoras estiveram na primeira edição da festa em Fortaleza

João Lima Neto 24 de Agosto de 2025
Assista

É Hit

Forró & Mulher estreia e põe fim ao burburinho de disputa entre forrozeiras no Ceará

Evento reuniu multidão no estacionamento da Arena Castelão

João Lima Neto 17 de Agosto de 2025
Além de Márcia Fellipe, cinco outras vozes femininas participam de evento

É Hit

Conheça os setores do evento Forró & Mulher em Fortaleza; saiba onde comprar ingressos

Evento conta com área open bar

Redação 04 de Junho de 2025
Montagem de fotos com Márcia Fellipe, Mara Pavanelly, Solange Almeida, Eliane Galícia e Samyra Show

Opinião

'Forró & Mulher', primeiro festival de forró feminino, vai estrear em Fortaleza; saiba quando

Quatro vozes encabeçam evento que irá percorrer o Brasil

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 23 de Maio de 2025
Produção audiovisual de Raphaela Santos foi gravada em Recife (PE)

Opinião

Versão em forró de música da Rihanna vira brega romântico nas vozes de Raphaela Santos e Wesley Safadão

Letra foi gravada por nomes como Márcia Fellipe e Mara Pavanelly nos anos 2000

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 14 de Março de 2025
video

Que Nem Tu

Como o baterista Rod Bala se transformou num dos grandes produtores e empresários do forró

O maranhense trabalhou com Wesley Safadão por mais de 10 anos e hoje tem um escritório que administra a carreira de Márcia Felipe, Felipão, Henry Freitas e outros artistas

Redação 06 de Fevereiro de 2025
Cantora reuniu grande público em DVD

É Hit

Márcia Fellipe grava 'Retrô 2' com carro histórico, ballet e feats com Solange Almeida e Safadão

A produção contou com 15 mil pessoas de público

Redação 17 de Novembro de 2024
Forrozeiro falou que selecionou mais de 50 músicas para gravar nova produção audiovisual

Opinião

Márcia Fellipe revela que projeto 'Retrô 2' vai percorrer o Nordeste; veja vídeo

Cantora grava DVD em Recife (PE), no mês de novembro

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 05 de Novembro de 2024
foto de márcia fellipe de vestido vermelho

É Hit

Márcia Fellipe recupera direito de usar seu nome artístico, após briga judicial

Um ex-empresário e sócio da forrozeira a processou, pois queria faturar metade do que a artista ganhava usando o nome

Redação 04 de Janeiro de 2024
Aldair Playboy e Márcia Fellipe comandam segundo dia do Carnaval do Aracati

É Hit

Aldair Playboy e Márcia Fellipe animam segundo dia do Carnaval de Aracati; veja programação

Blocos Bob e Pé de Pano são destaques de evento

João Lima Neto 16 de Fevereiro de 2023
