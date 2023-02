Aldair Playboy e Márcia Fellipe animam segundo dia do Carnaval de Aracati; veja programação

Nomes do forró e da bregadeira irão animar o segundo dia do Carnaval de Aracati. Os cantores Aldair Playboy e Márcia Fellipe são os grandes nomes que se apresentam em trios, nesta quinta-feira (16).

O paraibano Aldair Playboy inicia agenda de Carnaval pelo município cearense. Ao todo, ela soma 10 apresentações durante os quatro dias de festa. Em Aracati, ele se apresenta no bloco Pé de Pano. Outro atração, do trio é o cantor Junior Petinho — conhecido por ser o "vocalista do som das praias".

Veja mais É Hit Carnaval de Aracati terá shows de Pabllo Vittar, Nattan e mais 40 atrações em cinco dias de festa

Já a manaura Márcia Fellipe realiza a segunda apresentação do Carnaval em Aracati, no bloco Bob. Ela percorre 10 cidades durante o período momino. Para animar os foliões, a cantora chegou a gravar um EP promocional na cadência do axé - intitulado "Folia Fenomenal". O trio ainda terá apresentação do cantor André Luvi.

Veja programação completa:

Sexta (17 de fevereiro)

Nattan

Marcos Lessa

Los Kakos

Jackson Sobreira

Barra de Aço

Serfano Giló

Safadin cantor

Sábado (18 de fevereiro)

Zé Vaqueiro

Jeanzinho e Banda Pegue Azé

Louca Mania

Ian+Ousadia

Aldynha Vox

Amor a Mil

Domingo (19 de fevereiro)

Xand Avião

É o Tchan

ALdynha Voz

Lá Makina

Junior Petinho

Jackson Sobreira

DJ Jeff K2

Segunda (20 de fevereiro)

Pabllo Vittar

Solange Almeida

Luis Marcelo e Gabriel

Diego Facó

Los Kakos

La Makina

Merson DJ

Terça-feira (21 de fevereiro)

Mari Fernandez

Matheus Fernandez

Zé Paulo

Zé Cantor

Jeanzinho e Banda Pegue Axé

Expectativa de 400 mil pessoas por dia

Legenda: Cortejos, cordões, blocos e bandas tradicionais também estão programados para acontecer na Rua Grande de charangas Foto: NAtinho Rodrigues/SVM

Guilherme Bismarck, chefe da Casa Civil da Prefeitura de Aracati, destaca que o município aguarda receber cerca de 400 mil pessoas por dia nas noites das principais atrações musicais.

Guilherme Bismarck Chefe da Casa Civil da Prefeitura de Aracati Na avenida principal, devemos receber 400 mil pessoas por dia. Obviamente depois da sexta-feira (17), que ainda tem gente chegando. Cada dia temos uma variação. Mas, entre domingo (19) e segunda-feira (20), a gente bate esse recorde de 410 mil por dia. Como aconteceu em 2019 no show da Anitta.

Outro destaque é a rede hoteleira de Aracati. Segundo Guilherme Bismarck, os empresários trabalham com a expectativa acima dos 90% de ocupação.

O gestor pontuou ainda a disponibilização de duas Arenas Gastronômicas no Centro, uma na Praça da Comunicação e outra no Largo da Igreja Matriz.

Segurança

A Prefeitura do Aracati também vai promover, até sábado (18), campanha "Na avenida só diversão, violência não", com blitzes educativas em locais estratégicos, como rodoviária e acessos para as CE 040 e 304. O objetivo é promover a cultura de paz no Carnaval, com respeito aos diferentes corpos e à diversidade, além de divulgar canais como Disque 100 (denúncias de exploração e abuso infantil) e Ligue 180 (denúncia de violência contra a mulher).

Outra orientação é sobre a restrição da circulação com vasilhames de vidro. Os foliões poderão receber nas entradas da arena garrafas PET lacradas para depositar bebidas em vasilhames de vidro.

Arenas Gastronômicas

Os foliões terão duas Arenas Gastronômicas inéditas para recarregar as baterias: uma na Praça da Comunicação, próximo ao início do percurso, e outra no Largo da Matriz, no final do percurso.



Também haverá ilhas ao longo da Avenida Viva e nos becos para vendedores ambulantes, carrinhos de drinks e trailers. Ao todo, foram cadastrados mais de 900 empreendedores que vão gerar trabalho e renda no Carnaval.