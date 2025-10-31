Diário do Nordeste
Cantor levou amiga grávida para maternidade em Fortaleza

É Hit

Amiga de Aldair Playboy tem filho dentro do carro do cantor a caminho de hospital em Fortaleza

A cena foi registrada em vídeo pelo pai da criança

João Lima Neto 28 de Setembro de 2023
Aldair Playboy e Márcia Fellipe comandam segundo dia do Carnaval do Aracati

É Hit

Aldair Playboy e Márcia Fellipe animam segundo dia do Carnaval de Aracati; veja programação

Blocos Bob e Pé de Pano são destaques de evento

João Lima Neto 16 de Fevereiro de 2023