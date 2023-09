Amiga de Aldair Playboy tem filho dentro do carro do cantor a caminho de hospital em Fortaleza

O cantor Aldair Playboy passou por uma situação inusitada dentro do carro com amigos, na quarta-feira (27). Ele foi acionado para levar a esposa do DJ Gabriel Taylor — membro da equipe musical dele — para ter bebê na Maternidade Escola Assis Chateaubriand (Meac).

Na madrugada, Marcella Alana sentiu muitas cólicas. Por volta de 5h, o DJ ligou para Aldair informando que a bolsa da esposa havia estourado. De imediato, ele foi ajudar o amigo. O cantor saiu do bairro Serrinha e foi até o Modumbim para pegar os amigos. De lá, partiram em direção à maternidade.

Veja momento de criança com a mãe carro:

Durante trajeto, as contrações aumentaram e a pequena Lua nasceu dentro do veículo do cantor paraibano.

A cena foi registrada em vídeo pelo pai da criança. Nas imagens, eles comemoram o nascimento. Lua nasceu às 6h13, com mais de 3kg.



Ao chegar na maternidade, a equipe médica já estava aguardando a bebê. Foi feito o corte do cordão umbilical e demais procedimentos de saúde com a mãe.