Murilo Huff e Gabriela Versiani constroem foguete para filho do cantor com Marília Mendonça

Sensibilidade e carinho definem o ato de Gabriela Versiani e do namorado, Murilo Huff, ao realizar o desejo do pequeno Leo, filho do cantor com Marília Mendonça. O menino, de 3 anos, sonhava em ganhar um foguete, e o casal não fugiu do desafio de presenteá-lo. A "máquina que leva ao espaço", pedida pela criança, foi feita à mão, na casa da influenciadora, e o resultado ficou caprichado.

"Como nós vamos arrumar um foguete?", perguntou o menino. "Rapaz, nós damos um jeito, com a roupa você já tá", respondeu o sertanejo, ao ver que o filho estava fantasiado de astronauta. "Onde você quer ir, fala para mim", pediu o músico. "Quero ir à lua", falou o garotinho. "Vamos construir um", afirmou o artista.

Nas redes sociais, Gabriela mostrou a família empenhada em realizar o sonho de Leo e apareceu pintando a peça. "O que a gente não faz por um neném que quer ir para o espaço com sua roupa nova de astronauta", escreveu. "Cada hora um ajuda um pouco para esse foguete sair hoje haha", acrescentou a empresária, bem-humorada.

A famosa ainda agradeceu a participação da sogra na construção da empreitada. "Eu descobri que a minha sogra é a mulher mais habilidosa do mundo. Vocês viram que o foguete estava parecendo uma oca. Ela foi lá, refez tudo sozinha", admitiu. No fim dos stories, o papai surge dando o toque final à produção, passando spray vermelho na ponta de cima do foguete.

Legenda: Produção do foguete foi mostrada nos stories da influenciadora Foto: Reprodução/Instagram

Apesar de juntos há apenas três meses, Gabriela e Murilo já fazem planos de morar juntos. O projeto para oficializar a união também existe. Em entrevista recente, a atriz detalhou a convivência com Leo, cuja guarda é compartilhada com Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, que morreu em novembro de 2021. "É incrível, toda a família do Murilo me recebeu muito bem. Ele é muito especial", declarou ao site da Quem.