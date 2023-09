Gustavo Mioto desabafa sobre separação de Ana Castela e diz que pessoas torceram pelo fim do namoro

O cantor Gustavo Mioto desabafou sobre o término do relacionamento com Ana Castela, anunciado na última segunda-feira (25). Em entrevista ao vivo ao podcast Venus, na tarde desta terça-feira (26), ele revelou que o fim do namoro aconteceu por estarem em 'timings' diferentes, e não por falta de amor. Ele aproveitou para negar os boatos de uma crise de ciúme e também revelou que pessoas ao redor do casal torceram pela sua infelicidade.

"Eu não sou muito de falar na rede social, de expor a vida pessoal, nunca fui. Ontem, a galera recebeu a notícia de que eu e a Ana Flavia não estamos mais juntos, e assim como foi um baque para vocês, foi para nós também. A galera deu uma cobrada na gente há alguns dias por não falarmos nada, mas em relações, galera, a gente tem que sentar e conversar e, infelizmente, a gente tem duas agendas difíceis. E não adianta ficar pelo WhatsApp conversando sobre coisas sérias assim", começou o músico.

Segundo Mioto, os dois demoraram alguns dias para chegar a um acordo, e negou que o término ocorreu por conta de ciúmes. "Não teve briga, não teve discussão, não teve nada disso. Ciúme eu acho que existe quando a gente desconfia da pessoa. E se tem uma coisa que eu não desconfio é do caráter da Ana Flavia. Nunca desconfiei, o caráter dela é íntegro, a família dela é incrível, a criaram super bem. Então, disso, eu nunca duvidei, não poderia ter ciúme", reiterou o cantor.

'Términos são difíceis'

O artista agradeceu o carinho dos fãs, mas disse que pessoas próximas tentaram destruir a relação. "Términos são difíceis, eu sei. Às vezes a gente tem que encerrar ciclos que a gente não queria encerrar, mas infelizmente acontece. Então, eu quero agradecer todo o carinho da galera de ontem. Infelizmente nessa vida doida que a gente leva tem, sim, pessoas em volta que lutam contra a felicidade alheia, e onde tem luz, aparece treva", disse.

"Não tem nada a ver com o que a galera citou, não teve nada a ver com agressividade, infidelidade, nada a ver. A gente conversou muito, foi numa boa. Realmente foram timings diferentes. E um recado para as pessoas que eu já sei quem são, que mandaram informações para vocês sabem quem: Eu já sei quem são e eu não crio briga com ninguém, mas parabéns, vocês conseguiram acessar um lado meu que eu não gosto de mostrar para ninguém. E sabendo quem são vocês, estou orando muito pela felicidade de vocês, porque a vida de vocês é muito triste para vocês lutarem contra algo que estava tudo bem", completou.

Gustavo Mioto também fez uma declaração à ex-namorada. Segundo ele, os dois continuam se amando e sendo amigos mesmo após o término.

"A gente tem maneiras diferentes de dizer 'eu te amo'. E às vezes o que mais dói e o mais necessário é dizer 'eu te amo' dizendo 'tchau', mesmo quanto está tudo bem. Não é por falta de amor, a gente se ama, isso é claro e evidente, e as famílias se gostam. Mas existem mais coisas na vida que influenciam. Infelizmente, em uma relação, o amor é mais um quesito. Tem que amar? Tem. Mas e o resto? Se não tiver o resto... foi muito massa, muito incrível, a Ana é uma pessoa que se olha um segundo e se apaixona, ela é incrível. A gente só está em momentos diferentes. E eu espero do fundo do meu coração que ela seja feliz", declarou.