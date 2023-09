Ana Castela responde dúvidas sobre sexualidade após término com Gustavo Mioto

Desde o anúncio do fim do namoro com Gustavo Mioto, a cantora Ana Castela é questionada sobre sua sexualidade. No Twitter, usuários fizeram diferentes comentários sobre o assunto.

Em um vídeo postado no TikTok, a boiadeira, de 19 anos, leu a seguinte pergunta de um seguidor: “Eu vi que agora você talvez você possa responder, infelizmente, que você fique bem. Mas assim, amiga, é ou não é? Dá pra gente pensar umas besteiras ou não dá assim, entendeu o que eu estou falando? Eu não sei. Gosta ou não gosta? Essa pergunta é boa, acho que você vai entender agora”.

Tempo depois, Ana Castela resolveu responder aos comentários: “Não sô (sic)”, garantiu a artista, com emojis de choro e gargalhada juntos.

Gustavo Mioto anunciou primeiro o fim do romance com Ana Castela no Instagram. Horas depois, a sertaneja publicou nota na rede social.

Término doloroso

Na segunda-feira (25), a sertaneja Ana Castela pediu aos seguidores respeito com a decisão tomada sobre o fim do relacionamento e disse que não estava sendo "um momento fácil para nenhum dos dois".

Nos stories do Instagram, ela declarou: "como todos já sabem, eu e o Gu não estamos mais juntos. Peço que tenham respeito, não é um momento fácil para nenhum dos dois", começou a boiadeira.

Em seguida, Ana Castela exaltou o sertanejo. "O Gu é maravilhoso, sem igual, me ensinou a amar de novo. É aquela pessoa que você quer ter por perto em todos os momentos, e em nenhum momento foi marketing. Por aqui, só teve e ainda tem muito amor. Foi verdadeiro".