Ary Mirelle e João Gomes mostram rosto do primeiro filho em ultrassom 4D

A influenciadora Ary Mirelle e o cantor João Gomes revelaram imagens de sessão de ultrassom 4D do filho que esperam, nessa segunda-feira (25). No Instagram, eles compartilharam o rostinho de Jorge — primeiro herdeiro dos pernambucanos.

Seguidores deixaram mensagens de carinho aos dois após a publicação do exame. "Vem um neném a cara do papai". Outra seguidora, escreveu: "Caramba, Ary! Já parece com o pai".

Veja ultrassom em 4D:

Legenda: Ultrassom em 4D de Jorge, primeiro filho de João Gomes e Ary Mirelle Foto: Reprodução/Instagram

Recentemente, o casal esteve em Orlando, nos Estados Unidos, onde, além de se divertirem nos parques da cidade, aproveitaram para fazer o enxoval do menino.

Gestação

Quem acompanha Ary Mirelle no Instagram já viu diferentes relatos dela sobre a primeira gravidez. A influenciadora, que chegou à 20ª semana de gestação, já relatou cólicas, enjoos e tontura aos seguidores.

"Sinto muita cólica, essas pontadinhas na barriga, que o médico diz ser comum. Uma das coisas que eu mais tenho é cólica e dor de cabeça. Às vezes, umas tonturazinhas. Enjoo eu não tinha, vim a ter hoje. Espero que não tenha muitos", contou. "Não consigo ver Jorge mexendo, mas sinto soluços", revelou.

Ary declarou, no entanto, que ainda tem dúvidas em relação ao parto que vai escolher, mas deve tentar o normal.

"Queria tentar normal por conta da recuperação que o pessoal fala que é bem mais rápido, mas sou meio mole e não sei. Seja que Deus quiser. Vou tentar o normal, mas se não der, vai ser cesárea e está tudo bem. Vou estar extremamente feliz. Que o meu filho venha com saúde. O Jorge vai nascer em Petrolina", adiantou.