Forró no Sítio irá voltar a funcionar no mês de dezembro; saiba onde ficará a casa de shows

Uma das casas de forró mais icônicas do Ceará irá ter atividades retomadas em dezembro deste ano. O Forró no Sítio — conhecida por ser palco de bandas como Aviões do Forró, Forró do Muído e Solteirões do Forró — funcionará em um novo local.

Com exclusividade à coluna, o empresário Carlinhos Aristides confirmou a retomada do espaço. Aos fãs de forró, já adiantamos a data de funcionamento: 9 de dezembro.

Veja parte interna da casa:

Legenda: Novo espaço do Forró no Sítio foi projetado no Eusébio Foto: Arquivo Pessoal

A casa de shows ficou marcada por shows históricos de forró. Na comemoração de sete anos da banda Aviões do Forró, por exemplo, o grupo gravou um DVD. O cearense Wesley Safadão, ainda com a banda Garota Safada, também chegou a produzir um álbum gravado no lugar

Onde funcionará o novo Forró no Sítio?

A primeira casa do Forró no Sítio funcionava no Eusébio (CE), na Região Metropolitana de Fortaleza. Segundo o empresário, o novo espaço funcionará no Centro do município, em um novo endereço.

Conforme revelado pelo empresário, o novo espaço de shows é bem amplo, conta com gramado e árvores. Informações sobre atrações de estreia e funcionamento devem ser divulgadas em breve.