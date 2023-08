Ary Mirelle, namorada de João Gomes, planeja parto normal 'por conta da recuperação'

A influenciadora Ary Mirelle, 22, conversou com os seguidores do Instagram, na noite de terça-feira (15), sobre a gestação do primeiro filho — Jorge, fruto do relacionamento com João Gomes, 21. A pernambucana pontuou que sentiu muitos enjoos e ainda falou sobre o desejo por parto normal.

"Sinto muita cólica, essas pontadinhas na barriga, que o médico diz ser comum. Uma das coisas que eu mais tenho é cólica e dor de cabeça. Às vezes, umas tonturazinhas. Enjoo eu não tinha, vim a ter hoje. Espero que não tenha muitos", contou. "Não consigo ver Jorge mexendo, mas sinto soluços", detalhou Ary Mirelle.

Sobre o parto do primeiro herdeiro, Ary revelou ter dúvidas, mas deve tentar o normal. "Queria tentar normal por conta da recuperação que o pessoal fala que é bem mais rápido, mas sou meio mole e não sei. Seja o que Deus quiser. Vou tentar o normal, mas se não der, vai ser cesárea e está tudo bem. Vou estar extremamente feliz. Que o meu filho venha com saúde. O Jorge vai nascer em Petrolina".

A descoberta da gestação também foi uma das dúvidas dos seguidores tiradas pela influencer. Ela tinha acabado de retomar o relacionamento com o cantor, após um breve rompimento, quando revelou a gravidez. Os dois anunciaram a gravidez o começo de junho.

Ary Mirelle Influenciador digital Sempre fui meio paranoica. Toda vida fiz teste de gravidez, mesmo que desse negativo. Quando eu fiz desta vez, uma semana antes, tinha feito um já que tinha dado negativo. Na verdade, deu um falso positivo porque deu uma listinha. Daí não fiz de novo. Pulei de barco e fiz aquela anarquia toda. Quando foi na outra semana, vi o teste na minha bolsa, minha menstruação estava atrasada três dias e eu estava com dor de cabeça. Foi um dia que inventei de comer muito sushi. Me falaram: 'Você está grávida. Faça um teste'. Daí ei fiz

'Não me assusta ser pai jovem', diz João Gomes

Legenda: Casal revelou sexo do bebê em chá revelação Foto: Reprodução/Instagram

Em entrevista ao Gshow, o cantor João Gomes falou sobre a expectativa pela paternidade.

“Não me assusta ser pai jovem, estou me preparando tem tempo. Queria que fosse cedo, ter avós novos, aproveitar a vida e ter alguém do nosso lado é muito melhor. A gente já queria, até quando a gente só ficava eu já tinha pedido, porque gosto muito dela”, ressaltou o cantor.

O cantor pernambucano também falou sobre o fato de ter deixado de beber nos últimos meses. “Antes bebia muito para fazer show e estou deixando esse costume para prestar atenção nas coisas, estar disposto. Parei de beber. Quero cuidar mais da saúde. Os amigos e a família estão felizes. Foi uma novidade que veio para melhorar a vida”.