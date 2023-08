João Gomes revela que pediu filho para a namorada: ‘não me assusta ser pai jovem’

Apesar da pouca idade, João Gomes, de 20 anos, já tinha pedido um filho para a namorada, Ary Mirelle. Eles anunciaram a gravidez publicamente em junho. O artista ainda disse querer muito ser pai jovem.

“Não me assusta ser pai jovem, estou me preparando tem tempo. Queria que fosse cedo, ter avós novos, aproveitar a vida e ter alguém do nosso lado é muito melhor. A gente já queria, até quando a gente só ficava eu já tinha pedido, porque gosto muito dela”, disse ele em entrevista ao Gshow.

João também revelou que, desde que soube da gravidez de Ary, deixou de beber. “Antes bebia muito para fazer show e estou deixando esse costume para prestar atenção nas coisas, estar disposto. Parei de beber. Quero cuidar mais da saúde. Os amigos e a família estão felizes. Foi uma novidade que veio para melhorar a vida”.

O artista ainda contou que tem realizado todos os desejos da namorada durante a gestação dela.

“Tenho tentado fazer tudo que ela quer, aproveitar tudo que ela pode. Sei que depois que nascer vai ser sacrifício, cansativo. Ela tinha desejo de andar em motinho elétrica, comprei para ela. Ela já não quer andar muito sem mim, mas todos os desejos que ela tem vou tentando fazer”.