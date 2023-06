João Gomes realiza desejo de namorada grávida; saiba o que Ary Mirelly pediu

O cantor João Gomes começou a rotina de pai não só levando Ary Mirelle aos exames da gestação. Nesta terça-feira (20), ele teve de atender um desejo alimentar da amada.

Em Petrolina (PE) — cidade onde o pernambucano realiza show nesta terça-feira (20) — a nova mamãe teve um pedido solicitado atendido.

Assista:

Caco Barcellos acompanha cantor no São João e experimenta mugunzá

"Fecha os olhos. Você tava desejando o que, amor? Água de...", brincou João Gomes tapando a visão de Ary com as mãos.A amada caiu no riso, com uma caixa cheia cocos e respondeu: "Tu é muito exagerado. Por que tu é assim?".

Legenda: Jornalista diz que prato nordestino lembrou infância Foto: Reprodução/Instagram

Ainda nesta terça-feira, quem segue João Gomes no Instagram se surpreendeu ao ver Caco Barcellos acompanhando o forrozeiro. Ele cobre o pernambucano em apresentação na cidade de Petrolina.

Durante gravações, o jornalista responsável pelo programa "Profissão Repórter" comeu um dos pratos típicos do Nordeste: o mugunzá.

Caco não escondeu os sentimentos quanto ao prato e lembrou "Eu comia na infância".