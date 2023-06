João Gomes se emociona ao ver ultrassom de gravidez da namorada, Ary Mirelle; veja

A influenciadora Ary Mirelle realizou o primeiro ultrassom do filho com o cantor João Gomes nesta segunda-feira (19). O artista foi às lágrimas ao ouvir a batida do coração do bebê.

"Deus nos deu esse presente", escreveu Ary na publicação nas redes sociais. Nos stories, a influenciadora compartilhou a reação dela e de João durante o exame.

"Terreno grande da feb", brincou João quando o médico falou o tamanho do bebê. O artista chegou a cantar o trecho "meu coração acelera, eu não consigo dormir", da música 'A Noite', quando ouviu o barulho do coração do bebê.

Em outro momento do exame, Ary chegou a perguntar a possibilidade de mais de um filho. "Só tem um mesmo, né", brincou.

Antes do exame, João contou aos seguidores que estava nervoso para o primeiro ultrassom. O casal anunciou a gravidez do primeiro filho no início de junho.

Primeira gravidez

A influenciadora Ary Mirelle compartilhou nas redes sociais o momento em que anunciou a gestação para familiares e amigos. A reação dos familiares e amigos ao ver o teste de gravidez foi unânime: sorrisos e expressões de surpresa e felicidade.

Ela revelou que a gravidez não foi planejada, mas que os dois sempre desejaram uma criança para somar ao relacionamento.

O casal está junto desde dezembro de 2022. Eles chegaram a terminar, mas voltaram o namoro depois de menos de um mês do anúncio do fim do relacionamento, em 13 de abril.