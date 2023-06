João Gomes comemora gravidez de Ary Mirelle no São João de Campina Grande; veja vídeo

O cantor João Gomes celebrou a gravidez da namorada Ary Mirelle no São João de Campina Grande, durante seu show. "Alô Parque do Povo, é aqui que vou comemorar que vou ser papai", gritou o artista antes de cantar a música "Deus de Itamaracá".

Gomes foi uma das atrações da estreia do festival na noite dessa quarta-feira (7). No dia, ele e Ary haviam anunciado a chegada do primeiro filho nas redes sociais.

Além da comemorar que vai ser pai, o cantor também celebrou a cultura local e o amor pelos festejos juninos. "Já estava muito ansioso por estar vindo para cá [Campina Grande], por essa expressão que é o São João de Campina Grande, então a gente agradece a Deus de todo coração por estar aqui", comentou.

Gravidez de Ary Mirelle

A influenciadora Ary Mirelle, de 22 anos, que está grávida do cantor João Gomes, de 20, compartilhou nas redes sociais o momento em que anunciou a gestação para familiares e amigos.

Ary divulgou trechos da videochamada que fez com as pessoas próximas para contar a novidade. A reação dos familiares e amigos ao ver o teste de gravidez foi unânime: sorrisos e expressões de surpresa e felicidade.

Com a descoberta, o cantor de piseiro pulou de felicidade e gritou: "eu vou ser pai, doido". João Gomes já havia expressado o desejo de ter um filho.