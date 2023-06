Ludmilla obtém liminar contra Mário Frias por publicação falsa de deputado

A cantora Ludmilla conseguiu uma liminar na ação que move contra o deputado Mário Frias (PL-SP) por disseminação de fake news sobre a carreira dela. A liminar foi concedida na última sexta-feira (2). As informações são da revista Marie Claire.

Mario Frias terá até 48 horas para apagar o tweet, com multa diária, em caso de descumprimento, conforme determinou a Justiça do Rio de Janeiro.

A assessoria de Ludmilla lamentou que conteúdos inverídicos ainda sejam disseminados. "A cantora lamenta que notícias falsas ainda permeiem as redes sociais, disseminando desinformação e ódio entre a população", informaram.

Entenda polêmica

Mário Frias publicou no twitter, em março, uma insinuação que Ludmilla teria recebido R$ 5 milhões, através da Lei Rouanet, para produzir um programa de TV sobre sua biografia.

Na época da postagem, a cantora criticou a publicação do deputado federal. "Sempre dão um jeito de querer me pintar como vilã, pois agora serei uma!", rebateu. A cantora ainda esclareceu que não possui ligação com o projeto da produtora Filmes do Equador. A produtora também informou, por nota, que tudo se passou de um mal entendido.

"Declaramos para os devidos fins e efeitos, que a cantora e compositora Ludmilla não tem qualquer vínculo com o projeto inscrito na ANCINE, intitulado provisoriamente como ‘Ludmilla, solta a batida’. A mesma não participará do programa e nem está envolvida na captação de verba para a realização do mesmo, que vai contar, na realidade, com a apresentação de outro talento”, informou a nota.

A produtora explicou ainda que como o projeto já estava inscrito na Agência Nacional do Cinema (ANCINE), ele não poderia ter o nome alterado.