Ary Mirelle, grávida de João Gomes, publica vídeo divulgando gestação para amigos e familiares

A influenciadora Ary Mirelle, de 22 anos, que está grávida do cantor João Gomes, de 20, compartilhou nas redes sociais o momento em que anunciou a gestação para familiares e amigos.

Ary divulgou trechos da videochamada que fez com as pessoas próximas para contar a novidade. A reação dos familiares e amigos ao ver o teste de gravidez foi unânime: sorrisos e expressões de surpresa e felicidade.

Ela também compartilhou o momento em que João Gomes descobre que será pai. Ary entregou uma caixa para o amado com fralda, chupeta, mamadeira, o teste de gravidez e um bilhete.

"Oi, papai. Faz menos de 2 horas que mamãe me descobriu, a surpresa é simples, mas vai mudar as nossas vidas para sempre! Eu já amo você!", diz o recado escrito por Ary em nome do bebê.

Com a descoberta, o forrozeiro pulou de felicidade e gritou: "eu vou ser pai, doido". João Gomes já havia expressado o desejo de ter um filho.

Após realizar shows no fim de semana do Dia das Mães, em maio, o artista comentou a vontade de ter um filho: “E daqui a pouco vou tentar fazer um menino para botar mais uma mãe nesse mundo. Quem sabe no próximo ano?”.

Relacionamento de João Gomes e Ary Mirelle

João Gomes e Ary estão juntos desde dezembro de 2022. O casal chegou a terminar, mas reatou o namoro depois de menos de um mês do anúncio do fim do relacionamento, em 13 de abril.

A influenciadora revelou para os seguidores que está com quatro semanas de gravidez. Nesta quarta-feira (7), Ary e João visitaram o palco do São João de Campina Grande, onde o artista se apresenta à noite.

Mãe de João Gomes

O relacionamento entre os dois também repercutiu após a mãe de João, a pernambucana Kátia Gomes, criticar Ary Mirelle em um podcast. Ela falou sobre a relação com Ary, relembrou histórias sobre a jovem e chamou atenção das redes sociais ao rotular a garota de “imatura” e “preguiçosa”.

O cantor repreendeu a mãe após os trechos dos episódios viralizarem nas redes sociais. "Se eu fosse a senhora apagava isso. Reconheceria que tomei uma atitude errada e não inflamaria mais um assunto. Que era para ser assunto meu...", escreveu o cantor em postagem da mãe.