Grávida de João Gomes, Ary Mirelle rebate críticas de fãs do cantor: 'meu corpo sempre foi isso aí'

Ary Mirelle, influenciadora e namorada de João Gomes, usou as redes sociais nessa segunda-feira (12) para rebater comentários de que estaria grávida do cantor há mais tempo do que o anunciado pelos dois recentemente. No Instagram, a jovem explicou que recebeu críticas sobre o próprio corpo, o que a teria motivado a explicar detalhes sobre o tamanho da barriga atualmente e o tempo de gestação.

Ainda na semana passada, Ary fez um ensaio de grávida, mas os comentários sobre as fotos começaram nesta terça. "Atualizando a foto da bio e aproveitando para mostrar a barriguinha de um mês", escreveu ela na publicação, recebendo uma chuva de comentários em troca.

"Barriga de 1 mês é impossível aparecer na primeira gestação, ela começa a partir de 3 meses", escreveu uma seguidora, assim como outra questionou se Ary Mirelle estaria forçando a barriga nas imagens recentes.

Em resposta, ela resolveu mostrar uma foto anterior à descoberta da gravidez, expondo que "nunca teve uma barriga chapada", também dizendo que estava desejando guardar uma foto de recordação.

Foto: reprodução/Instagram

"Essa é uma foto da minha barriga antes de descobrir a gravidez. Explicar que nunca tive uma barriga chapada. E explicar que com um mês de gestação, querer tirar uma foto para guardar de recordação é algo normal", continuou.

Além disso, a jovem continuou o relato ao afirmar que não devia explicações públicas sobre a própria gravidez. "Não estou com 3, 4 meses de gravidez, como tem uma galera falando aí. Meu corpo é esse aí! Explicar mesmo sem precisar", completou em texto.

Anúncio nas redes

Ary e João anunciaram que vão ser pais em publicação feita na última quarta-feira, no dia 7 de junho. Em um vídeo, ela mostrou como fez a revelação ao artista, após fazer vários testes para confirmar a gestação.

Na ocasião, a mãe do cantor, Kátia Gomes, apoiou o momento do casal mesmo após dar declarações públicas contra o namoro dos dois.