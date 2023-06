Ary Mirelle, grávida de João Gomes, faz ensaio fotográfico de um mês de gestação; veja fotos

A pernambucana Ary Mirelle, a nova "mamãe do forró", fez um ensaio fotográfico do primeiro mês de gravidez. Ela publicou imagens dos bastidores da produção captada em Recife, no sábado (10).

Com um longo vestido branco, ela apareceu sendo maquiada e fazendo diferentes poses para o fotógrafo Lucas Soares.

Veja fotos

Legenda: Ary Mirelle postou imagens do ensaio em rede social Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Ary vestiu diferentes looks em ensaio Foto: Reprodução/Instagram

Ary Mirelle revelou, na quarta-feira (7), a gravidez do primeiro filho — fruto do namoro com o cantor João Gomes. Na quinta-feira (8), ela explicou nos stories do Instagram como descobriu a gravidez.

“Meus seguidores estavam dizendo que eu estava grávida. Eu e João notamos que meu corpo estava mudando muito rápido. Quando viajamos para Alagoas, nós fizemos um teste, que deu errado. Eu não sabia fazer o teste. Depois fiz certinho. Eu sentia fome demais, cólica e a minha menstruação atrasou em três dias - e ela nunca atrasa. Também sentia um sono anormal", explicou a pernambucana.

João Gomes comemora paternidade no São João de Campina Grande

O cantor João Gomes celebrou a gravidez da namorada no São João de Campina Grande, durante apresentação, na quarta-feira (7).

"Alô Parque do Povo, é aqui que vou comemorar que vou ser papai", gritou o artista antes de cantar a música "Deusa de Itamaracá".