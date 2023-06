João Gomes e Ary Mirelle anunciam gravidez do primeiro filho

O cantor João Gomes e a influenciadora Ary Mirelle anunciaram a gravidez do primeiro filho do casal. "Fomos abençoados. Vamos ser papais", publicou a dupla nas redes sociais. Eles divulgaram a novidade nesta quarta-feira (7).

"Vou ser mamãe", disse Ary no stories. Ela disse que ainda nesta quarta vai postar vídeos de reações da gravidez.

Legenda: Ary postou stories chorando após a notícia Foto: Reprodução

No fim do semana, o casal publicou fotos apaixonados na praia, junto a declarações de amor. Recentemente eles reataram o relacionamento, após um breve e polêmico término.

João Gomes já havia expressado seu desejo de ser pai. Após realizar shows no fim de semana do Dia das Mães, ele comentou a vontade de ter um filho: “E daqui a pouco vou tentar fazer um menino para botar mais uma mãe nesse mundo. Quem sabe no próximo ano?”.

Romance de João Gomes e Ary Mirelle

O casal está junto desde dezembro de 2022. Eles chegaram a terminar, mas voltaram o namoro depois de menos de um mês do anúncio do término do casal, em 13 de abril. A volta foi publicada nas redes sociais de ambos.

João publicou uma foto no Instagram e escreveu que havia passado o dia com febre. Na sequência, o cantor publicou uma foto da amada com a frase "quem cuidou de mim" ao lado de emojis apaixonados.