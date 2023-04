Mãe de João Gomes chama Ary Mirelle, ex-namorada do cantor, de 'imatura e preguiçosa'

Kátia Gomes, mãe de João Gomes, falou sobre a relação com a "ex-nora", Ary Mirelle, durante participação no podcast PetroCast. Em bate-papo, ela relembrou algumas histórias sobre a jovem e chamou atenção das redes sociais ao rotular a garota de “imatura” e “preguiçosa”.

Antes do término de João e Ary, diferentes histórias foram criadas sobre as motivações do fim da relação amorosa. Boatos circulavam entre os fãs do cantor sobre uma possível desavença entre a mãe e a namorada.

Assista:

Ary e Kátia não se entregaram aos boatos e não comentaram o assunto na época, mas na quarta-feira (26), Kátia deu uma resposta indireta sobre o assunto: “Eu posso não gostar de você, mas eu vou sempre lhe respeitar”.

Ao podcast, ela relatou que chegou a aconselhar Ary Mirelle para como ela deveria se portar durante o encontro com os fãs, para não passar uma má impressão.

Kátia Gome Mãe de João Gomes Algumas vezes eu falava pra ter cautela: ‘Quando o João for tirar foto com fã, você [tem que] estar sempre simpática e sorrindo, porque aquelas pessoas é que tornaram ele a pessoa que ele é hoje’

Kátia apontou que Ary era imatura nessas situações com as fãs, por apresentar ter ciúme do namorado. “Ela colocava uma cara feia pro pessoal. Eu acho que [o sentimento] deve ser assim, dentro dessa palavra né, ciumenta. Eu acho que a mais certa seria imatura".

Roupa suja

Em outra parte da entrevista, a mãe de João Gomes comentou um assunto que já havia sido pautado na internet anteriormente, sobre algumas roupas de Ary que estariam sujas em um armário na casa do filho.

Ela explicou que as peças não eram de João e que não tem problema nenhum em fazer as coisas pelo filho. No entanto, Kátia considerava Ary uma pessoa preguiçosa.

“A Ary nunca fez nada lá em casa, não fez nada. Ela sempre foi bem recebida, ela é preguiçosa mesmo. Mas é o jeito dela né? A forma que ela foi criada. Não tem como você corrigir alguém”, declarou.

Como andava relação do casal antes do término?

Em entrevista exclusiva ao jornalista João Lima Neto, semanas antes do término do relacionamento, o pernambuco comentou que vinha ouvindo críticas sobre o relacionamento. O fato de o cantor estar bem financeiramente e no auge do sucesso foi o cenário apontado contra a jovem.

"Tem gente que fica botando pilha, inventando história. Sei lá, procurando baixar o astral de outras pessoas. Aí eu digo, 'internet é assim, mas a gente tem que ter fé em Deus, confiar nele. Acreditar que o amor é a única coisa que muda as coisas no mundo, como diria Belchior", ressaltou João Gomes.