Mãe de João Gomes fala da maturidade do filho com conquistas musicais e financeiras

Jordânia Gomes, 39, mãe do cantor João Gomes, acompanhou o filho em uma série de shows em São Paulo. Com exclusividade, neste sábado (5), no Garota Vip, ela falou sobre a maturidade e o crescimento musical do herdeiro em entrevista à coluna.

"Antes o público dele era só eu. Eu fiquei muita emocionada porque as pessoas estão abraçando o João de uma forma extraordinária. Isso é muito bonito e fico grata em ver. Principalmente, em São Paulo. Só tinha visto os vídeos, quando você tá presente sente uma energia. Só Deus explica", ressaltou Jordânia Gomes.

João Gomes já realizou uma série de shows no Nordeste. A mãe do pernambucano não pode acompanhar pois estava doente. Ao lado da avó de João Gomes, ela curtiu shows do filho.

Maturidade aos 19 anos

Jordânia Gomes contou que João Gomes sempre foi muito centrado no que procurou fazer. Com as conquistas financeiras, veio o primeiro ônibus e o primeiro apartamento. Ela conta que o filho vem recebendo ajuda de pessoas próximas para administrar a carreira.

Jordânia Gomes Mãe de João Gomes É de onde vem a maturidade, o pensamento voltado para o futuro. Ele tá sabendo ampliar o que ele tá ganhando com cautela e sabedoria. Tem pessoa do meio que estão dando orientação a ele. A qual ele tá sabendo administrar dinheiro e o tempo dele. Ele é um menino que tem uma cabeça muito centrada ele e não é extravagante. Nunca foi, nunca teve vaidade

A mãe do cantor diz que o filho trata os fãs como pessoas próximas. "Ele sempre foi assim. Um menino muito amigo. João foi filho único por muito tempo. Os amigos eram esses irmãos que faltavam. Hoje ele tem um irmão pequeno. Hoje, ele vê esse imensidão de pessoas aplaudindo ele como amigos. Ele tem total respeito e dedicação aos fãs".