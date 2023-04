João Gomes diz estar 'sofrendo de amor' ao cantar música dedicada para ex; assista

O cantor João Gomes chamou atenção das redes sociais ao cantar uma música dedicada para ex-namorada Ary Mirelle durante show, nesta sexta-feira (21).

Antes de iniciar a canção "Amado", trabalho da cantora Vanessa da Mata, o pernambucano declarou: “Eu tô sofrendo de amor, eu vou cantar um negócio, se sair do contexto vocês me perdoem, tá bom?”.

Assista trecho de fala de João Gomes:

O momento, é claro, viralizou e está rendendo inúmeros comentários dos fãs do antigo casal.

Término

João Gomes anunciou o término com Ary Mirelle na última semana, após boatos de que o casal estaria se afastando e que a jovem teria problemas com a família do cantor.

No último domingo (16), Ary deu detalhes sobre o término e confirmou que a decisão de terminar partiu do próprio cantor.

“Não queria vir aqui falar sobre todo esse assunto que está rolando, mas eu venho pedir para que vocês parem de atacar as pessoas, ninguém tem nada a ver com isso. O que aconteceu é entre eu e o João e só. Foi uma decisão que ele tomou e é isso, não tem nada a ver com ninguém", declarou a influenciadora digital.