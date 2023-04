Ary Mirelle afasta rumores e pede fim dos ataques após término com João Gomes

A influenciadora Ary Mirelle, ex-namorada de João Gomes, veio a público neste domingo (16) para pedir os fins dos ataques nas redes sociais por conta do término do relacionamento com o cantor. Sem dar detalhes sobre a quem estariam sendo destinadas as acusações do público e visivelmente abalada, Ary disse que ninguém tinha nada a ver com o fim do namoro.

"Minha gente, não queria vir aqui falar sobre todo esse assunto que está rolando, mas venho pedir para que vocês parem de atacar as pessoas, ninguém tem nada a ver com isso. O que aconteceu é entre eu e o João, e só", começou Ary.

Veja vídeo:

No fim da semana passada, com o rompimento entre ela e João, rumores teriam dado conta de que a mãe do rapaz teria sido a motivação para o desenlace entre os jovens. Entretanto, no vídeo, Ary deixa claro de quem foi a decisão.

"Foi uma decisão que ele tomou e é isso, não tem nada a ver com ninguém. Não ataquem, não julguem sem saber, não destilem ódio, porque não existe. E obrigada a todos os que estão mandando mensagens de carinho, mas façam isso por todos, porque não existe esse julgamento com ninguém, ninguém tem culpa de nada", finalizou ela.

Término do namoro

O fim do namoro entre Ary e João foi comunicado pelo próprio cantor em publicação no Instagram, feita na última quinta-feira (13). Antes disso, especulações apontavam uma crise no namoro, o que teria, então, motivado o afastamento.

No texto, João disse que estava triste e pediu respeito a todos que consideravam o casal com carinho. "Ary foi a primeira pessoa que assumi um sentimento tão sincero a todos vocês desde que toda minha vida mudou. Eu fiquei muito feliz de ter contado do meu coração a vocês. E é com todo respeito a vocês e a todos que torceram por mim e por Ary que venho falar que o nosso namoro acabou. Têm amores que são pra vida inteira… E têm amores que vão nos ensinar lições de vida", completou o artista.

Até o momento, João não explicou o que teria motivado, de fato, o término com Ary. Ainda na tarde deste domingo (16), o rapaz excluiu a publicação original feita nas redes, o que rendeu mensagens nas redes sociais questionando sobre um possível retorno entre os dois.