Ary Mirelle, ex de João Gomes, se pronunciou pela primeira vez após término

A influenciadora pernambucana Ary Mirelle, ex-namorada do cantor João Gomes, se pronunciou, neste sábado (15), pela primeira vez após o término do namoro. O casal, que estava junto desde dezembro do último ano, anunciou o fim do relacionamento nesta semana.

"Oi, galera, não ia aparecer aqui hoje, mas tinham muitas mensagens muito lindas que eu estava lendo, muito obrigada por todo carinho de verdade. E quando eu tiver cem por cento, eu venho aqui gravar um bocadão pra vocês e pra gente comemorar melhor os dois milhões", disse.

A influencer também agradeceu pela marca de dois milhões de seguidores no Instagram. "Bati dois milhões meu Deus. Tô famosa. Ai, galera, obrigada. Vocês me tranquilizam, vocês me deixam em paz, e é isso muito, obrigada. Perdoem o momento, eu estou passando para avisar que tá tudo bem".

TÉRMINO DO CASAL

O anúncio do término foi feito na última quinta-feira (13) pelo cantor João Gomes através de suas redes sociais. O artista pernambucano revelou estar triste com a situação, mas que a conversa entre os dois teria ocorrido de forma respeitosa.

Segundo ele, a conversa entre os dois ocorreu na noite de quarta-feira (12), assim como o comunicado do término à mãe da jovem. João revelou que saiu do local onde os dois estavam convivendo nos últimos dias.