João Gomes termina namoro com Ary Mirelle: 'tem amores que vão nos ensinar lições'

O cantor João Gomes anunciou, no fim da manhã desta quinta-feira (13), o fim do namoro com a jovem Ary Mirelle. Em publicação no perfil do Instagram, o pernambucano revelou que está triste com a situação, mas que a conversa entre os dois teria ocorrido de forma respeitosa.

"Bom, turma. Ary foi a primeira pessoa que assumi um sentimento tão sincero a todos vocês desde que toda minha vida mudou. Eu fiquei muito feliz de ter contado do meu coração a vocês. E é com todo respeito a vocês e a todos que torceram por mim e por Ary que venho falar que o nosso namoro acabou", escreveu, de início, João Gomes.

Legenda: Anúncio foi feito no feed do Instagram Foto: reprodução/Instagram

Segundo ele, a conversa entre os dois ocorreu na noite de quarta-feira (12), assim como o comunicado do término à mãe da jovem. João revelou que saiu do local onde os dois estavam convivendo nos últimos dias.

"Tem amores que são pra vida inteira… e tem amores que vão nos ensinar lições de vida. E é isso, turma😔 ontem conversei respeitosamente com ela e com a mãe e tive que vim embora. Estou triste", continuou o artista no relato da rede social.

Ary e João anunciaram o início do namoro no fim de 2022, mas a proximidade já era de longa data. Segundo João, os dois já eram amigos há anos, mas acabaram aprofundando o laço nos últimos tempos.

Rumores de término

Os rumores do fim do namoro entre João e Ary já estavam circulando desde o último fim de semana, quando o colunista Léo Dias chegou a confirmar o problema na relação. Entretanto, João veio a público e negou a informação, publicando foto dos dois juntos andando a cavalo.

Em publicação na terça-feira (11), João chegou a se declarar para Ary, confirmando que continuavam juntos. "Você entrou na minha vida como uma estrela da manhã. Minha gatinha agora é vaqueira. Que mulher tão linda", escreveu na ocasião.

Música para Ary Mirelle

Inspirado pela paixão do namoro, João Gomes chegou até a compor uma canção para a amada. Ary Mirelle foi homenageada pelo artista em um dos últimos lançamentos e é citada diversas vezes na letra.

A canção é 'Deusa de Itamaracá', presente no último álbum. "Essa música eu dedico especialmente para a minha gatinha. Como amar alguém nesse mundo? Ô Ary, meu amor. Eu sei que é pra me matar, teu olhar, teu olhar", diz a produção.