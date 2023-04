João Gomes posta fotos aos beijos com Ary Mirelle e faz declaração de amor

O cantor João Gomes usou o Instagram, na noite de terça-feira (11), para declarar o amor pela jovem Ary Mirelle. O pernambucano postou fotos em um passeio a cavalo com a namorada.

Você entrou na minha vida como uma estrela da manhã. Minha gatinha agora é vaqueira. Que mulher tão linda", escreveu o dono do hit "Meu Pedaço de Pecado".

Na publicação, a amada de João Gomes respondeu: "Eu te amoooo!! Que experiência incríveeeeel".

Nos comentários da publicação, nomes do forró e da internet deixaram comentários positivos sobre a relação do casal. "Que lindos", escreveu Mari Fernandez. A atriz Maisa, nome com quem foi apontada como affair do pernambucano, usou um emoji de "apaixonada" para comentar sobre o namoro do forrozeiro.

Desafios do namoro

Com pouco mais de cinco meses de namoro oficializado nas redes sociais, o casal já foi alvo até de notícias falsas sobre separação.

Em abril deste ano, em entrevista exclusiva ao colunista João Lima Neto, o cantor pernambucano falou de comentários maldosos que ele e a namorada já ouviram por conta da relação.

"Tem gente que fica botando pilha, inventando história. Sei lá, procurando baixar o astral de outras pessoas. Aí eu digo, 'internet é assim, mas a gente tem que ter fé em Deus, confiar nele. Acreditar que o amor é a única coisa que muda as coisas no mundo, como diria Belchior", ressaltou João Gomes.