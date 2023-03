Cantor João Gomes surge na bancada do Jornal Nacional

O cantor João Gomes visitou os estúdios da TV Globo, na quarta-feira (22), e não resistiu ao tirar fotos na redação do Jornal Nacional. Na legenda da imagem, publicada em seu perfil do Instagram, ele ainda brincou: “Hoje o boa noite será especial. Quem irá assistir?”, escreveu.

O artista também publicou outra imagem ao lado da jornalista Renata Vasconcellos.

Nos comentários, famosos se divertiram com a imagem de João Gomes. “Fofoca e café”, escreveu Maísa, que já foi apontada como affair do cantor quando ele ainda era solteiro. Luciano Camargo também deixou seu comentário, com vários emojis de mão abençoando o rapaz

Nesta sexta-feira (24), João Gomes e Wesley Safadão serão as atrações da festa do BBB 23.