Anitta rebate críticas por regras para aniversário de 30 anos: 'vão fazer terapia'

Aniversariante do dia 30 de março, Anitta compartilhou nos Stories, na terça-feira (21), algumas regras para sua festa de aniversário de 30 anos. Uma delas é que os convidados do evento não podem levar acompanhante. Nesta quarta-feira (22), a artista mais uma vez se manifestou nos stories, e disse que recebeu dezenas de mensagens após divulgar as regras.

“E tem gente que fala mal. Se eu não fizesse isso... Ontem, eu fui botar as regras, a quantidade de mensagem que recebi. ‘Ah, mas e o meu marido? E o meu noivo? Meu assistente?’. Gente, vão fazer terapia, não sabe andar sozinho, fica em casa. Vai fazer uma terapia. Não olho mais meu telefone até acabar essa festa”.

“Tem que por nos stories, porque você manda mensagem, fala, você é grosso, e as pessoas não têm senso”, acrescentou.

'Sem noção'

A artista ainda comentou sobre o fato de ter pedido para os convidados não tirarem foto, nem fazerem vídeo durante o evento. “Se vir alguém fazendo foto no dia, vou pegar o telefone e tacar na parede. Se foi convidado, já me conhece. Já sabe que não sou uma pessoa muito paciente. Sou meio grossa. Todo ano as pessoas são sem noção”.

Segundo o jornal Extra, o aniversário de Anitta deve acontecer nesta sexta-feira (24). A data teria sido escolhida a dedo, seis dias antes do dia de seu nascimento, para que alguns dos artistas que irão se apresentar no Lollapalooza Brasil estejam na festa. Os fãs especulam shows de Billie Eilish e Lil Nas X, que estarão em solo brasileiro para o festival.

Entre as bandas brasileiras, Anitta já confirmou a presença do Harmonia do Samba, de quem a artista é fã.