Simaria desmente ser sapiossexual e dispara: 'que 'diacho' é?'

A cantora Simaria, de 40 anos, está separada de Vicente Escrig desde agosto de 2021 e afirma que não está em busca de um novo amor. Contudo, gostaria de ter em sua vida um "rapaz inteligente, da sua idade". A artista comentou sobre a vida após o divórcio em entrevista a Revista Quem.

"Homem pra mim é sem futuro. Não quero nem ver. Eu passo na rua e não vejo ninguém. Tudo feio. E eu gosto de menino, viu? Eu gosto de um rapaz inteligente, da minha idade", contou.

Simaria contou ainda que não namoraria ninguém mais novo porque tem dois filhos. "Eu lá vou querer menino novo para criar?". Dona de hits, ela ainda revelou que o homem "vai ter essa sabedoria de cuidar de uma mulher tão forte como eu". "Quero chegar em casa e ser a princesa do meu rapaz", relatou.

Após repercussão da reportagem, Simaria usou as redes sociais para desmentir que é sapiossexual. "Que 'diacho' é sapiossexual?" escreveu em seu twitter. Em seguida, a cantora publicou um vídeo pedindo "sabedoria e luz" a Jesus.

O QUE É SER SAPIOSSEXUAL?

Sapiossexuais são indivíduos que sentem atração sexual condicionada à inteligência do(a) parceiro(a), conforme o guia educativo LGBTQIAP+.

Quem se identifica como sapiossexual tende a prestar mais atenção aos atributos intelectuais do pretendente ou da pretendente do que em sua aparência física.

Em outras palavras, em vez de sentir uma atração puramente física, sexual, por um parceiro ou uma parceira, no jogo da sedução, os sapiosexuais consideram mais atraente a inteligência.

A culinarista e apresentadora Bela Gil e a jogadora de vôlei e ex-BBB Key Alves já declararam que são sapiossexuais.

SEPARAÇÃO

A cantora Simaria usou as redes sociais para anunciar o término do relacionamento com o espanhol Vicente Escrig em agosto de 2021. O casal estava junto há 14 anos. Segundo Simaria, a decisão foi pensada em conjunto pelos dois.

RELAÇÃO COM FILHOS

Mãe de dois filhos, Pawel e Giovanna, a Cantora explicou que as crianças estão bem e são muito artísticas. "Vejo a gente numa casa branca, num lugar ligo, com grama. Nós três", desabafou. Simaria ainda explicou que quer Pawel e Giovanna vejam todo o esforço que ela fez para que eles saíssem da situação de separação.

Legenda: Simaria tem dois filhos, Giovanna e Pawel Foto: Reprodução/redes sociais

O talento de Simaria parece que será perdurado para sua prole. "Eles cantam, tocam. Giovanna escreveu roteiro de clipe comigo. E o Pawel, meu pequenininho... Você tem que ver ele fazendo as coreografias com a irmã", contou.