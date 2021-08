Simaria anuncia término de casamento com espanhol após 14 anos juntos

A cantora Simaria, da dupla com Simone, usou as redes sociais para anunciar o término do relacionamento com o espanhol Vicente Escrig. O casal estava junto há 14 anos.

Segundo Simaria, a decisão foi pensada em conjunto pelos dois, que devem continuar mantendo contato por conta dos filhos, frutos do relacionamento.

Legenda: Simaria e Vicente estavam juntos há 14 anos Foto: reprodução/Instagram

"Foi uma decisão pensada, com muita clareza. Tivemos momentos lindos juntos, dois filhos maravilhosos, que são as nossas maiores riquezas", escreveu a cantora.

Mudança de vida

Além de fazer o anúncio, Simaria aproveitou a oportunidade para tranquilizar os fãs sobre a situação. Ela afirmou estar bem e com o objetivo de "ser ainda mais feliz".

"Toda mudança que acontece para melhor será sempre bem-vinda! Vamos continuar escrevendo as nossas vidas, com lindas histórias, independente de estarmos juntos, ou não", relatou.

