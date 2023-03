Simaria faz desabafo sobre como ser famosa afetou sua saúde mental: ‘a fama é traiçoeira’

A cantora Simaria deu uma palestra, a convite na ONU, no Fórum Ambição 2030, para falar sobre saúde mental. No vídeo do bate-papo, publicado em seu Instagram, na terça-feira (7), a artista fala como ser famosa a afetou mentalmente, em especial nos últimos tempos, após seu divórcio e o fim da dupla com a irmã, Simone.

“Estou muito honrada e feliz de poder estar aqui falando com vocês, especialmente sendo uma artista famosa e ter passado por situações nos últimos tempos supermalucas, vendo meu nome na boca do povo de uma forma muito inconsequente e com tantas mentiras inventadas ao meu respeito", disse.

Simaria Cantora "Isso é muito importante de se falar, porque todo mundo acha que artista não tem dor, não chora, não sofre, não sente. E a gente sente, a gente chora, a gente sofre. Porque, normalmente, o sucesso sobe à cabeça e você fica meio despirocado. A fama é traiçoeira. Você pode até dormir com ela, mas você não pode casar com a fama”.

Ajuda psicológica e psiquiátrica

Ela ainda relata no vídeo o quão importante foi ter tido ajuda psicológica e psiquiátrica em diversos momentos. “Foi muito importante eu ter tido essa base dos psicólogos, dos psiquiatras, e de todas essas pessoas incríveis que passaram pela minha vida para hoje estar aqui de pé, contando um pouco da minha história para vocês. Até hoje eu faço terapia e uso meus médicos quando necessário”.

“A gente tem que parar de achar que psiquiatra e que psicóloga é para gente maluca, como diziam tempos atrás. É necessário quebrar esse tabu porque Deus não deixou os psicólogos, os psiquiatras, os médicos, à toa. Ele deixou justamente para nos dar a mão, para nos ajudar. Eu não tenho vergonha de falar sobre isso porque quando eu preciso, vou lá e procuro”, concluiu.