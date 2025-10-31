Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

montagem com fotos de Henry e simone mendes, durante trend publicada nas redes sociais

É Hit

Simone Mendes e Kaká Diniz emocionam ao ensinar lição de vida ao filho com trend

Cantora e empresário fizeram dinâmica para mostrar ao primogênito, Henry, de 10 anos, as diferenças entre a infância dele e a da mãe

Redação 17 de Setembro de 2025
História de baiano que diz ser irmão de Simone e Simaria ganhou postagens em redes sociais

É Hit

História de homem que diz ser irmão de Simone e Simaria volta a viralizar na internet

Em vídeo, ele aparece guiando uma carroça para fazer fretes e trabalho com reciclagem

Redação 19 de Agosto de 2025
Simone mostrou o momento que resgatou Nattan em lagoa

É Hit

Simone Mendes resgata Nattan após cantor ficar à deriva com moto aquática no Ceará

A cantora mostrou o perrengue do artista nos Stories

Redação 15 de Julho de 2025
Simone Mendes em show em Caruaru e o empresário Emílio Brumati em foto das redes sociais

Zoeira

Empresário critica Simone Mendes ao relembrar episódio nos bastidores de evento: ‘Nojenta’

Cantora foi alvo de críticas de empresário durante entrevista em podcast

Redação 20 de Junho de 2025
Simone e simaria, dupla de cantoras durante apresentação

É Hit

Simone Mendes homenageia Simaria no dia do aniversário de 43 anos da irmã

A cantora escreveu um post nas redes sociais

Redação 16 de Junho de 2025
Simone Mendes comemora sucesso da canção 'Saudade Proibida' em primeiro lugar na plataforma Spotify

Opinião

Simone Mendes quer feat com Jorge e Mateus e revela carreira como empresária na música; assista

Sertaneja está de olho em artista de Pernambuco

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 16 de Maio de 2025
Simone Mendes concedeu entrevista ao canal de André Piunti, no YouTube

É Hit

Simone Mendes revela que cogitou encerrar a carreira após o fim da dupla com Simaria

As irmãs se separaram em agosto de 2022

Redação 10 de Fevereiro de 2025
Cantora falou sobre procedimento em rede social

É Hit

Simone Mendes passa por cirurgia em Fortaleza e anuncia pausa para recuperação; assista

A artista sertaneja declarou que há dois anos tem tentando deixar o corpo 'harmônico'

Redação 31 de Janeiro de 2025
a imagem mostra a cantora Simone Mendes, que falou sobre reaproximação da irmã Simaria após o fim da dupla

É Hit

Simone Mendes revela que Simaria será vizinha dela em condomínio: 'A gente é irmã'

Cantora falou da importância da reaproximação para ela e os filhos

Redação 18 de Dezembro de 2024
Simone disse a Leo Dias que, se Ratinho chamar, ela continuará indo a seu programa

É Hit

Simone Mendes comenta polêmica com Ratinho: 'Sempre tratei com amor'

O apresentador disse que a cantora não atende bem os fãs

Redação 17 de Dezembro de 2024
1 2 3