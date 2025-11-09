Simone e Simaria gravam cantando juntas após separação da dupla

Saudade de Simone e Simaria cantando juntas? Um vídeo publicado no último sábado (8) mostra as irmãs dividindo o microfone novamente, em aparição rara. O anúncio do fim da dupla foi feito em agosto de 2022 e, desde essa época, elas nunca mais estiveram no mesmo palco.

A gravação foi feita pelo influenciador Carlinhos Maia, e o clima era de descontração. Sucessos como "Bom Substituto" e "126 Cabides" foram cantados pelas duas, acompanhadas da voz de outras pessoas presentes no momento - entre eles, o ex-marido de Carlinhos, Lucas Guimarães.

Uma das últimas vezes em que Simone e Simaria foram flagradas juntas aconteceu em setembro deste ano, quando estiveram no The Town, em São Paulo. Na ocasião, as irmãs curtiram o show dos Backstreet Boys e chegaram a posar juntas.

Legenda: Sucessos como "Bom Substituto" e "126 Cabides" foram cantados pelas duas, em clima de descontração. Foto: Reprodução/Instagram.

Elas também trocaram parabéns no aniversário uma da outra, com declarações amorosas. "Você é mais do que irmã, é parte do meu coração! Que esse novo ano de vida te traga paz, amor, saúde e muitas alegrias. E lembre-se sempre: estarei ao seu lado, cuidando de você com todo o amor que tenho no coração. Te amo imensamente", disse Simone em junho passado.

Por que as irmãs se separaram?

Apesar de continuarem parceiras fora dos palcos, Simone e Simaria decidiram pôr fim à dupla que formavam porque Simaria queria se dedicar à família e à saúde. À época, a cantora havia descoberto o diagnóstico de tuberculose.

Simone, por sua vez, continua fazendo shows por todo o Brasil. "Fiquei 30 anos cantando com a minha irmã, até que o ciclo se encerrou. A gente chegou uma para a outra e disse assim: ‘Olha, como é que vai ser daqui para frente?’", disse, em uma entrevista.

"Conversamos, ela estava cansada de estar trabalhando bastante, essa vida é puxada e cansativa".