João Gomes é confirmado como atração do Réveillon de Copacabana, no Rio

O cantor João Gomes, um dos principais nomes do forró e do piseiro no Brasil, foi confirmado como atração do Réveillon da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, que deve reunir milhões de pessoas na virada do ano.

A informação foi confirmada pela assessoria do artista ao jornal Extra.

No último dia 26 de outubro, João gravou seu novo DVD ao vivo no bairro da Lapa, no Centro do Rio. O evento reuniu cerca de 50 mil pessoas e, segundo dados da Riotur e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, movimentou mais de R$ 11 milhões na economia da cidade.

Veja também É Hit Nattan vende mansão no Ceará para viver com Rafa Kalimann em SP

Os números consideram gastos com hospedagem, alimentação, transporte, lazer e comércio local. De acordo com levantamento do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), o gasto médio foi de R$ 133,60 por morador do Rio e Região Metropolitana, e de R$ 1.851 por turista.

“É motivo de alegria ver o Rio de Janeiro ser escolhido por um artista como o João Gomes para a gravação de seu audiovisual. Eventos desse porte movimentam a economia da cidade, gerando empregos diretos e indiretos e impulsionando setores como turismo, hospedagem, transporte e alimentação”, destacou Bernardo Fellows, presidente da Riotur.