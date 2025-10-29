Nattan vende mansão no Ceará para viver com Rafa Kalimann em SP
Casal se prepara para a chegada de Zuza e revela detalhes do quarto da bebê.
Grávida de oito meses, Rafa Kalimann vive a reta final da gestação de Zuza, sua primeira filha com o cantor Nattanzinho. Em entrevista, o casal enfatizou que a atitude de Nattan de abrir mão da "casa dos sonhos" marcou os primeiros passos em direção à formação da família.
Nattan, que construiu uma mansão no Ceará, com um projeto que durou dois anos para ser concluído, decidiu vender o imóvel e embarcou com Rafa no sonho de construir uma família e morar juntos.
“Eu fiz tudo do meu jeito e tal, cheguei pra Rafa e falei: Vamos morar juntos? Aonde você quer morar?” relembrou o casal.
Segundo Rafa, a comunicação é o principal motivo da harmonia entre os dois.
“O ponto principal de qualquer relacionamento é o diálogo; entender quais são as suas expectativas e as do outro, e o que queremos construir juntos”.
Veja também
Quarto de Zuza
No novo lar, Rafa Kalimann e Nattan preparam um quarto especial para a filha, Zuza. O ambiente, segundo a influenciadora, foi inspirado no tema “campo”, que representa o estilo de vida que o casal sonha para a menina.
“O quartinho da Zuza tem o tema campo, algo que nós dois gostamos muito. Quero que ela cresça cercada por animais, livre, solta no campo. O espaço já transmite essa energia e esse clima acolhedor”, contou Rafa.