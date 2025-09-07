João Gomes cancela show para assistir ao parto de Joaquim

O cantor João Gomes cancelou um show em Novo Cruzeiro (MG), na noite de sábado (6), no 30º Festival da Cachaça, após a influenciadora Ary Mirelle entrar em trabalho de parto de Joaquim. A informação foi publicada em nota oficial do município nas redes sociais.

Segundo o poder municipal, foi investido no show — que já foi pago — o valor de R$ 522 mil na apresentação do artista pernambucano.

Legenda: Prefeitura de Novo Cruzeiro chegou a publicar a transferência do pagamento para comprovar aos cidadãos que pagou por show de João Gomes Foto: Reprodução/Instagram

"A Prefeitura de Novo Cruzeiro informa que, por um motivo de força maior, o show do cantor João Gomes, marcado para esta noite, precisou ser cancelado", informou inicialmente o comunicado do município.

Em seguida, a nota falou sobre a ausência do cantor no evento. "O artista acompanha sua esposa, que entrou em trabalho de parto. Desejamos muita saúde para mãe e bebê e agradecemos a compreensão de todos", declarou a equipe do comunicação da cidade mineira.

A organização do 30º Festival da Cachaça informou ainda que a programação do evento seguiu normalmente com as demais atrações desta noite.

O cantor João Gomes e a influenciadora Ary Mirelle já são pai de Jorge, que nasceu em 16 de janeiro de 2024 . O nascimento do primeiro filho ocorreu por uma cesariana de emergência.

Até a publicação desta matéria, o cantor e a influenciadora não se pronunciaram oficialmente sobre o nascimento do segundo filho. A reportagem demandou a equipe de assessoria do pernambucano e aguarda posicionamento.