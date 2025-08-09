'Dominguinho' tem lotação em Fortaleza e João Gomes ensina Jota.pê a ganhar pix com 'alô', assista

Jota.pê, Mestrinho e João Gomes começaram a turnê "Dominguinho" com lotação em Fortaleza (CE), na noite de sexta-feira (8). O repertório da turnê, que leva o nome do álbum, será um grande concorrente em premiações como Grammy Latino — minhas apostas são em "Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa".

O público cantou do começou ao fim. Ao todo, cerca de 6,5 mil pessoas estiveram reunidas no evento no Iguatemi Hall. Convidados famosos estiveram nos bastidores. Os sanfoneiros Waldonys e Dorgival Dantas visitou o trio no camarim.

Assista à entrevista:

Uma cena difícil de observar em shows no Ceará, pelo menos na última década, foi vista: poucos celulares registravam o show, pois o público preferiu dançar e cantar durante as mais de 30 músicas selecionadas e outras adicionadas de forma espontânea no setlist do trio.

A plateia buscou arte no repertório e foi atendida. O setlist deu nova roupagem e interpretações para hits de Belchior, Charlie Brown Jr, Geraldo Azevedo, entre outros nomes.

Em entrevista exclusiva à coluna, João Gomes falou da importância da capital cearense na carreira. "Acho que Fortaleza tem muito dos meus inícios, né? Meu início na música, meu início agora aqui. Então, sempre uma benção na minha vida. Tô muito feliz de estar aqui hoje com esses rapazes que tanto me ajudam e me ajudaram a realizar esse sonho".

O grande boom do início da trajetória musical de João, que apresentou ele ao Brasil, foi uma live de São João transmitida da Região Metropolitana de Fortaleza, em 2021. O cantor pernambucano também gravou o primeiro produto audiovisual da carreira no Ceará, intitulado "Ao Vivo em Fortaleza".

Ave Maria! Gosto muito de Fortaleza. Gosto de sempre vir aqui, um lugar maravilhoso, lindo e as pessoas bem acolhedoras. Mas assim, confesso para você que voltar com 'Dominguinho', com esse projeto maravilhoso, eu acho que é como o João falou, a gente tá ansiosíssimo e muito feliz de estar junto Mestrinho Cantor e Sanfoneiro

João Gomes ensina Jota.pê a ganhar pix com 'alô'

Legenda: Cerca de 6,5 mil pessoas estiveram no evento 'Dominguinho', em Fortaleza Foto: Ismael Soares/SVM

Prática recorrente no forró, a venda de "alô" — quando um cantor fala o nome de uma pessoa ou de alguma loja durante apresentação por dinheiro — foi um dos ensinamentos repassados por João Gomes ao cantor Jota.pê, nome que originalmente mergulha nos gêneros musicais como MPB, soul, samba e referências afro-brasileiras.

Durante entrevista, João Gomes brincou: "Hoje, a gente vai tá com um cartãozinho de alô, ali, com a chave pix. Vou ensinar a JP o que é o alô".

Setlist de 'Dominguinhos' Fortaleza: