Rafa Kalimann é surpreendida por Nattan com buquê gigante de R$ 2 mil

A ex-BBB e influenciadora digital Rafa Kalimann compartilhou com seus seguidores, nesta sexta-feira (29), um gesto romântico do namorado, o cantor Nattan. Grávida de Zuza, sua primeira filha, a apresentadora revelou que foi surpreendida com um caminhão de flores, que estacionou em frente à sua casa para entregar um buquê gigante.

Nas redes sociais, Rafa se emocionou ao falar sobre o presente e aproveitou para se declarar ao artista. “Ele faz com que todos os dias, mesmo os mais comuns, se tornem especiais... Não tem medo de demonstrar o que sente, na sua intensidade, alegria… Desde o comecinho. Nattan, te amamos muito, e se a Zuza puxou bem a mãe dela, tenho certeza de que também já amou o primeiro buquê que recebeu”, escreveu.

O gesto chamou atenção também pelo formato inusitado da entrega. O caminhão, que leva o enorme buquê, faz uma performance de cerca de dois minutos na frente da residência do presenteado. Apesar do impacto visual, as flores não ficam com o destinatário. Segundo uma funcionária da floricultura ouvida pela Quem, o serviço custa R$ 2.190 e só pode ser encomendado por telefone, não estando disponível para compra online.

Veja também Zoeira O que acontece no final de 'Dias Perfeitos'? Confira diferenças entre livro e série Zoeira Ex-affair de David Luiz, cearense Karol Cavalvante consegue medida protetiva contra o jogador

Essa não é a primeira vez que o luxuoso presente chama atenção de famosos. A influenciadora Virgínia Fonseca já havia sido surpreendida com o mesmo caminhão de flores. Na ocasião, quem a presenteou foi o cantor Felipe Amorim, como forma de agradecimento pela divulgação da música “Eu Vou na Sua Casa”.