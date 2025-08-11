Diário do Nordeste
Virginia Fonseca revela 'hiperfoco' em Felipe Amorim, mas afasta rumores de romance

Influenciadora contou estar viciada nas músicas do cantor

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Virginia falou sobre o hiperfoco nas músicas de Felipe Amorim
Legenda: Virginia ressaltou que o cantor está em um relacionamento
Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Virginia Fonseca contou nas redes sociais que está com um “hiperfoco” no cantor Felipe Amorim. Nos Stories do Instagram, a influenciadora afirmou estar viciada em uma playlist só com músicas dele. Solteira desde o fim do casamento com Zé Felipe, ela fez questão de frisar que seu interesse é apenas pelo trabalho do artista e destacou que ele está atualmente em um relacionamento.

“Sim, estou com hiperfoco em Felipe Amorim (o artista viu, gente, ele namora e com uma das mais gatas que já vi na vida). Achei uma playlist com músicas dele e todas são boas. S.O.S”, escreveu Virginia, aparecendo em seguida cantando "Nome na Bio", parceria de Felipe com Jonas Esticado.

A canção fala sobre relacionamentos e lealdade, com versos como: “Já que essa sua boca aí não sabe ser exclusiva, volta lá pra bagunça, que eu vou organizar minha vida. Eu sou pra casar, ter filhos e nome na bio. Você só quebra a cama, eu não faço esse perfil". 

O nome de Virginia e Felipe já havia ganhado destaque nas redes recentemente, quando o cantor enviou à influenciadora um caminhão de flores em agradecimento pela divulgação da música "Eu Vou na Sua Casa". A repercussão levantou especulações, mas Duda Kropf, namorada de Felipe, se pronunciou para afastar qualquer mal-entendido.

“A internet está doente, pelo amor de Deus. Vamos deixar de ser inseguro, poxa. Nem tudo é rivalidade, nem tudo é relacionamento. (...) Ele veio me perguntar: ‘Virginia está postando muito a música, o que posso fazer pra agradecer?’. E ele fez uma ação pra entregar rosas”, explicou Duda. Pouco depois, o cantor também presenteou a namorada com flores.

Reconciliação

Virginia, que se separou de Zé Felipe em maio deste ano, também não descarta uma reconciliação. Questionada pelo portal Léo Dias, ela respondeu: “Se for da vontade de Deus, a gente volta. Se não for, não voltamos. Está nas mãos dele. Ele sabe o que é melhor”. Já o filho de Leonardo disse estar tranquilo com o término: “Estou de boa. [Beijei] uma boca, só uma. [A minha fuga] é o meu trabalho”.

Redação
Há 10 minutos
Imagem mostra Gilberto Gil durante primeira entrevista, feita ao Fantástico, após morte de Preta Gil, na qual revelou um dos pedidos da filha antes de morrer
Zoeira

Gilberto Gil revela pedido feito por Preta Gil antes de morrer

Em primeira entrevista após partida da filha, artista falou sobre dor, saudade e o futuro

Redação
Há 32 minutos
