Virginia Fonseca revela 'hiperfoco' em Felipe Amorim, mas afasta rumores de romance
Influenciadora contou estar viciada nas músicas do cantor
A influenciadora digital Virginia Fonseca contou nas redes sociais que está com um “hiperfoco” no cantor Felipe Amorim. Nos Stories do Instagram, a influenciadora afirmou estar viciada em uma playlist só com músicas dele. Solteira desde o fim do casamento com Zé Felipe, ela fez questão de frisar que seu interesse é apenas pelo trabalho do artista e destacou que ele está atualmente em um relacionamento.
“Sim, estou com hiperfoco em Felipe Amorim (o artista viu, gente, ele namora e com uma das mais gatas que já vi na vida). Achei uma playlist com músicas dele e todas são boas. S.O.S”, escreveu Virginia, aparecendo em seguida cantando "Nome na Bio", parceria de Felipe com Jonas Esticado.
A canção fala sobre relacionamentos e lealdade, com versos como: “Já que essa sua boca aí não sabe ser exclusiva, volta lá pra bagunça, que eu vou organizar minha vida. Eu sou pra casar, ter filhos e nome na bio. Você só quebra a cama, eu não faço esse perfil".
O nome de Virginia e Felipe já havia ganhado destaque nas redes recentemente, quando o cantor enviou à influenciadora um caminhão de flores em agradecimento pela divulgação da música "Eu Vou na Sua Casa". A repercussão levantou especulações, mas Duda Kropf, namorada de Felipe, se pronunciou para afastar qualquer mal-entendido.
“A internet está doente, pelo amor de Deus. Vamos deixar de ser inseguro, poxa. Nem tudo é rivalidade, nem tudo é relacionamento. (...) Ele veio me perguntar: ‘Virginia está postando muito a música, o que posso fazer pra agradecer?’. E ele fez uma ação pra entregar rosas”, explicou Duda. Pouco depois, o cantor também presenteou a namorada com flores.
Reconciliação
Virginia, que se separou de Zé Felipe em maio deste ano, também não descarta uma reconciliação. Questionada pelo portal Léo Dias, ela respondeu: “Se for da vontade de Deus, a gente volta. Se não for, não voltamos. Está nas mãos dele. Ele sabe o que é melhor”. Já o filho de Leonardo disse estar tranquilo com o término: “Estou de boa. [Beijei] uma boca, só uma. [A minha fuga] é o meu trabalho”.